Costarricense llena de orgullo al país al coronarse campeona mundial de CrossFit por sexta vez

¡Orgullo tico! Una atleta nacional puso el nombre de Costa Rica muy alto al proclamarse campeona mundial en la categoría Seated 2 de CrossFit adaptado, título que marca su sexto campeonato consecutivo en la disciplina. La tica defendió su cetro en Estados Unidos.

Amalia Ortuño se lució en Las Vegas, Nevada, como cierre de temporada de los CrossFit Games, donde compitieron más de 260 atletas en 16 divisiones adaptativas.

“Estoy tan feliz como cuando gané el primer título. Tener en mis manos una medalla es algo hermoso, pero dejar un legado que perdure en el tiempo es simplemente indescriptible”, indicó Amalia minutos después de recibir su presea como campeona del mundo, en declaraciones que compartió Olman Mora, encargado de prensa del Comité Paralímpico Nacional.

“Hace siete años inicié en este deporte del crossfit adaptado con la determinación de cumplir un sueño: volver a competir después de un diagnóstico incierto, de una enfermedad que hasta el día de hoy me ha cambiado la vida de más formas de las que jamás imaginé”, mencionó Ortuño.

Amalia señaló que cerró la temporada con enorme satisfacción por su sexto título.

“Cierro esta temporada con la emoción inmensa de haber ganado mi sexto Campeonato del Mundo, pero sobre todo con la satisfacción más grande que mi corazón puede sentir: haber marcado un camino y abrir puertas para que otros atletas también se animen a perseguir lo que tantas veces les dijeron que era ‘imposible’”, indicó la monarca del orbe.

La agenda de la campeona no se detiene. Apenas regrese a Costa Rica, retomará entrenamientos para competir en el Mundial de Para atletismo de Nueva Delhi, India, que se disputará del 27 de septiembre al 5 de octubre en el Estadio Jawaharlal Nehru.

“Llegaré este lunes 15 de septiembre a Costa Rica a eso de las 7 p. m., y el martes 16 ya tenemos que empezar los entrenamientos para el Mundial de Para atletismo en India”, indicó entre risas Amalia.

“Gracias, vida, por permitirme ser ejemplo, por darme la oportunidad de inspirar y de tocar la vida de muchos”, concluyó la hexacampeona mundial de CrossFit Adaptado, Amalia Ortuño Lizano.