Pentacampeona costarricense de CrossFit adaptado defenderá su título mundial

La atleta Amalia Ortuño a finales de setiembre debutará en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, India

Por Juan Diego Villarreal
Amalia Ortuño Pentacampeona Mundial de CrossFit Atleta Paralímpica Mundial en Las Vegas, Estados Unidos 11 de setiembre Cortesía: Amalia Ortuño
Amalia Ortuño ya se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos, para competir en el Mundial de CrossFit adaptado, donde buscará su sétimo titulo. Cortesía: Amalia Ortuño (La Nación/Cortesía: Amalia Ortuño)







