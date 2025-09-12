Pentacampeona costarricense de CrossFit adaptado defenderá su título mundial

Amalia Ortuño ya se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos, para competir en el Mundial de CrossFit adaptado, donde buscará su sétimo titulo. Cortesía: Amalia Ortuño

La atleta costarricense Amalia Ortuño, actual pentacampeona mundial en la categoría Seated 2 de CrossFit adaptado, está lista para continuar escribiendo su historia de superación al competir en dos de los eventos más exigentes del planeta.

Ortuño competirá a partir de este viernes 12 de setiembre en el Mundial de CrossFit en Las Vegas, Estados Unidos, y desde el 27 de setiembre en el Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, India, donde participará por primera vez en la disciplina de lanzamiento de jabalina.

José Andrés Pacheco, entrenador de atletismo de Ortuño, comentó que serán dos eventos muy exigentes, pero que se han preparado tanto en la parte física como en la mental con el fin de representar de la mejor manera a Costa Rica.

“El trabajo que hemos venido realizando en los últimos meses ha sido extenuante para que Amalia pueda rendir en ambos mundiales: en la parte física para el Mundial de CrossFit y en los aspectos técnicos para el Mundial de Para Atletismo”, manifestó Pacheco en un comunicado de prensa enviado por el periodista Olman Mora.

De acuerdo con su entrenador, Amalia competirá del 12 al 14 de setiembre y, ocho días después, partirá hacia la India con el objetivo de adaptarse al cambio de horario y entrenar en el Estadio Jawaharlal Nehru, sede del Mundial.

Se tiene previsto que el campeonato en Las Vegas marcará el cierre de la temporada de los CrossFit Games y contará con la participación de más de 260 atletas en 16 categorías diferentes, donde la costarricense iniciará su competencia este viernes.

El Mundial Adaptado de CrossFit es un evento en el que la atleta costarricense se ha distinguido por su fortaleza y velocidad, cualidades que la han catapultado como una de las mejores exponentes de esta disciplina, en la que ya ha conquistado cinco títulos mundiales.