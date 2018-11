“Tuve la osadía de pasar a Lance (Armstrong). Para mí es y será el mejor de todos los tiempos. Fue un honor verlo sufrir en las montañas de Costa Rica y pasarle en algún momento. Eso fue increíble. ¿Quién me hubiera dicho a mí que en la vida iba a pasar a Lance Armstrong en una carrera? Iba 25 minutos adelante de él hasta que me perdí por la señalización. Al final de la etapa me topé a Lance y me dijo que le gustaban mis trenzas. Casi me muero”, comentó Jiménez.