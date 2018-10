"Mucha gente me regaña, debido a que por mi trabajo no puedo tener cicatrices o moretones. Cuando era adolescente practiqué karate y llegue a ser cinta negra, pero por el modelaje tuve que priorizar mi carrera. Ahora tengo 30 años y si me van a contratar que lo hagan con chollones o cicatrices. Cada cicatriz es una herida de guerra que me ha demostrado que fui valiente, para volverme a levantar después de una caída. Es chiva tenerlas”, finalizó Jiménez.