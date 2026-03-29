Kimi Antonelli hace historia en Japón: gana en Suzuka y se convierte en el líder más joven de la F1

El italiano Kimi Antonelli continúa construyendo una temporada que ya empieza a perfilarse como histórica. Con apenas 19 años, el piloto de Mercedes se dejó el Gran Premio de Japón 2026, disputado en Suzuka, sumó su segunda victoria consecutiva y se convirtió en el líder más joven en la historia de la Fórmula 1.

Su inicio de campaña no solo sorprende por los resultados, sino por la solidez con la que se impone en una parrilla altamente competitiva, marcando lo que podría ser el inicio de una nueva era en la máxima categoría del automovilismo.

La carrera, sin embargo, no fue sencilla. A pesar de haber partido desde la pole position, Antonelli tuvo un arranque complicado y cayó hasta la sexta posición en los primeros metros. Lejos de perder la calma, el joven italiano mostró madurez y ritmo para recuperar terreno rápidamente, superando a rivales de peso como Lewis Hamilton y Lando Norris en las primeras vueltas.

En la largada, Oscar Piastri sorprendió al tomar el liderato, seguido de Charles Leclerc y George Russell. Mientras tanto, Antonelli avanzaba con consistencia en un grupo compacto que luchaba por los puestos de podio, en una carrera que parecía inclinarse inicialmente a favor de McLaren y Ferrari.

El punto de inflexión llegó tras un accidente de Oliver Bearman, que obligó a la salida del coche de seguridad en un momento estratégico. Varios líderes ya habían realizado su parada en boxes, lo que permitió a Antonelli detenerse en el instante preciso, regresar a pista como líder y tomar el control de la competencia.

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Tras el relanzamiento, el piloto de Mercedes impuso condiciones. Marcó la vuelta rápida y comenzó a ampliar la diferencia hasta asegurar una victoria contundente. Cruzó la meta con autoridad, por delante de Oscar Piastri, quien fue segundo, y de Charles Leclerc, tercero tras una intensa lucha en la parte alta.

George Russell finalizó en la cuarta posición, seguido por Lando Norris y Lewis Hamilton. Más atrás, Pierre Gasly protagonizó una de las sorpresas al superar a Max Verstappen en la pelea por el séptimo lugar.

En cuanto a la representación latinoamericana, Franco Colapinto terminó en la posición 16, justo por delante de Sergio “Checo” Pérez, ambos afectados por la neutralización de la carrera.

Más allá del resultado, el triunfo en Suzuka tiene un significado especial. Antonelli puso fin a una racha de 73 años sin victorias consecutivas de un piloto italiano en la Fórmula 1, algo que no ocurría desde Alberto Ascari en 1953.

Además, con 72 puntos en apenas tres fechas, el joven piloto no solo lidera el campeonato, sino que supera a su compañero George Russell y desplaza a figuras consolidadas. También rompe el récord de precocidad que hasta ahora pertenecía a Lewis Hamilton como el líder más joven en la historia de la categoría.

DRIVER STANDINGS (after three rounds)



Antonelli goes top, Piastri up six places to 6th 💪#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/c6nGzp0fxd — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Con carisma, velocidad y una madurez poco habitual para su edad, Antonelli deja de ser una promesa para convertirse en una realidad dentro de la Fórmula 1. Aunque el propio piloto insiste en mantener la cautela, su arranque de temporada lo posiciona como uno de los grandes protagonistas del 2026.

La Fórmula 1 tiene nueva cara… y habla italiano.