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Kimi Antonelli hace historia en Japón: gana en Suzuka y se convierte en el líder más joven de la F1

El piloto italiano Kimi Antonelli, con apenas 19 años, dejó un apunte para la historia de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón 2026

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Por Rodrigo Calderón

El italiano Kimi Antonelli continúa construyendo una temporada que ya empieza a perfilarse como histórica. Con apenas 19 años, el piloto de Mercedes se dejó el Gran Premio de Japón 2026, disputado en Suzuka, sumó su segunda victoria consecutiva y se convirtió en el líder más joven en la historia de la Fórmula 1.








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Rodrigo Calderón

Rodrigo Calderón

Gestor de redes sociales en nacion.com, bachiller en Periodismo y especialista en Marketing Digital. Ha participado en la cobertura de las Eliminatorias a Qatar 2022, y la Vuelta a Costa Rica. Formó parte del equipo de comunicación del Cartaginés campeón, a cargo del diseño digital, la estrategia de redes sociales y la producción audiovisual.

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