Kenneth Tencio ya vuela en Tokio y avisa: ‘La práctica va mejor de lo esperado’

El costarricense Kenneth Tencio palpita su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y finalmente pudo romper el hielo y probar el Parque Deportivo Urbano de Aomi. Luego de los problemas que generó la lluvia para la primera práctica, el tico ya vuela en Tokio y sus sensaciones son muy buenas.

El representante del BMX freestyle no solo liberó la adrenalina y la ansiedad normal que puede vivir cualquier atleta de cara a su primera participación en unas justas olímpicas, sino que de entrada avisó que “la práctica va mejor de lo esperado”. El nacional aparecerá en escena el próximo sábado y el domingo será la final del evento.

“Hoy logramos probar el parque, que bonito cuando la práctica va mejor de lo que esperabas. A seguir afinando detalles para darlo todo este 30 y 31 (de julio)... Primer reconocimiento de la pista y está increíble. Hace cuatro años así me visualizaba, no fue fácil, un camino largo”, comentó en sus redes sociales el oriundo de Cartago.

Tencio no sale del asombro al verse en la villa olímpica y atesora cada momento. Mediante una transmisión en vivo aprovechó para agradecer a todos los que lo han apoyado, recordó algunos de los momentos complejos en su proceso y no pudo esconder la alegría al estar tan cerca de competir en unos Olímpicos.

“Aquí estamos hoy y no recuerdo el dolor de las caídas, si no el placer de estar preparado y la alegría del esfuerzo, es la sensación más bonita que existe”, comentó.

El tico Kenneth Tencio tuvo muy buenas sensaciones en sus primeras prácticas, de cara a su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fotografía: Instagram Kenneth Tencio. ( Instagram Kenneth Tencio. )

El tico también mostró las facilidades que le da la organización, ya que cuenta con un cuarto solo para él en el parque de competencia, donde tiene todo lo necesario en cuanto a alimentación y comodidades para prepararse.

Siempre al lado de su bicicleta, detalló lo que espera para el fin de semana y también el formato que tendrá su competencia.

“El viernes es la competencia como para la colocación para la final y el sábado ya es la final. Les juro que voy a dar lo mejor, a esto vine y me he preparado para lograrlo. Tuve la preparación que necesitaba... Es complicado competir en el BMX freestyle, hay muchas variables y es muy fácil que las cosas no salgan, pero voy a dar lo mejor. Tengo cuatro días de prácticas, pero el primero no se dio”, finalizó.

Kenneth Tencio finalmente pudo probarse en el Parque Deportivo Urbano de Aomi, de cara a su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fotografía: Instagram Kenneth Tencio. (Instagram Kenneth Tencio. )

Esta es la primera vez del BMX Freestyle en unos Juegos Olímpicos, hasta ahora la disciplina es un deporte olímpico.

Pollis, como se le conoce, logró el subcampeonato mundial de la Unión Ciclística Internacional (UCI) en esta modalidad, el 11 de noviembre del 2018 en China. Además, participó en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, donde se ubicó en la quinta casilla, en su primera participación dentro de eventos del ciclo olímpico.