Kenneth Tencio le demostró a sus papás la pasión por el BMX con un trabajo a los 13 años

Trabajar desde los 13 años fue la forma como Kenneth Tencio Esquivel le demostró a sus papás que el BMX era un deporte y lo había atrapado por completo.

Pollis, como se le conoce, se enamoró de la bicicleta cuando lo invitaron a una competencia en el Polideportivo de Cartago, en 2006. Atrás quedó el fútbol o cualquier otra disciplina que intentó sin que le apasionara lo suficiente.

El ciclista Kenneth 'Pollis' Tencio se coronó subcampeón Mundial de la UCI en el BMX freestyle en China: Cortesía Kenneth Tencio

“Yo dije: ‘wow, eso es lo que yo quiero hacer’. Me tomó seis meses ajustar para comprarme mi primera bicicleta. Al inicio lo que hice fue modificar una bicicleta que tenía con otras piezas”.

Llegaba a su casa sucio, golpeado y con la ropa despedazada. Esa imagen provocaba dudas en sus padres y también preocupación.

Pero Tencio es fiel creyente de que los hijos le pueden mostrar a los papás los deseos con acciones y, sobre todo, determinación. Así lo hizo él.

Siendo un niño lo vieron salir de la casa para trabajar los fines de semana en un puesto de embutidos, en el Mercado Central de Cartago.

De esa forma logró recolectar el dinero para comprar la bicicleta y otros implementos.

“Poco a poco me fui ganando la confianza y demostrando que de verdad lo que iba a hacer era deporte; me empecé a pagar muchas de mis cosas y eso ayudó mucho a que ellos vieran y me dieran esa confianza para seguir practicando”.

Kenneth Tencio Kenneth Tencio, durante un conversatorio con niños de Aldeas SOS, a inicios del 2020. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Ese primer trabajo labró parte de la personalidad de Tencio, quien asegura que desde entonces se hizo muy independiente y lo describe como “una de las mejores experiencias y de las que más valoro”.

Pasó poco tiempo para que el brumoso, hoy residente de Jacó, empezara a sobresalir en el país. Al salir del colegio tomó la decisión de intentar ser un atleta profesional y a los 18 tenía un par de patrocinadores pequeños.

“Empecé a ver que de pronto sí se podía vivir del deporte aunque no era visto en ese momento en Costa Rica”.

Precisamente, el BMX Freestyle ganó más espacio en el país como disciplina gracias a las actuaciones de Tencio fuera de estas fronteras.

Lo compara con una carrera universitaria: debió invertir dinero y tiempo para aprender, viajar y rozarse con los mejores. Después, fue recogiendo los frutos.

Su aprendizaje, como es usual en esta disciplina, fue 100% autodidacta, sin entrenador y viendo videos o aprendiendo de lo que hacían y hacen otras figuras.

“Uno los ve y va agarrando ideas. Llega un punto en la élite que prácticamente todo está inventado. Es difícil intentar o aprender cosas nuevas pero todavía se pueden hacer”.

Lanzarse a probar nuevos trucos también lleva implícito el miedo y los golpes.

Cualquiera podría pensar que la experiencia va eliminando el temor y Tencio compite sin sentir ese vacío que provoca arriesgarse a hacer algo. Pero para el costarricense es fundamental tener esos sentimientos.

En el 2019 Kenneth Tencio recibió el premio a la excelencia deportiva, entregado por el Comité Olímpico Nacional. Foto: Albert Marín. (Albert Marin.)

Si no hay miedo, él se siente en una zona de confort donde no le gusta estar. Desafiándose a sí mismo es como ha encontrado su mejor versión.

“El miedo nunca se va, es algo que está ahí y hay que lidiar con eso, porque el proceso está ligado a que tenés que estar arriesgando un poco el pellejo para aprender los trucos, pero uno se mide y el miedo solo avisa que es riesgoso”, asegura.

Sería imposible decir cuántas caídas ha tenido, porque empezaron desde que sus papás lo vieron llegar golpeado a la casa. Aunque sí recuerda dos contusiones (de varias) en especial, las cuales sucedieron en apenas un mes, hace casi siete años, y lo dejaron con una sensación de mareo durante al menos cinco meses.

Fueron parte del progreso, ese que le dio la razón: sí se podía vivir del BMX siendo un deportista costarricense. Él es testimonio vivo de eso y planea seguir haciéndolo por mucho tiempo.

“Voy a seguir hasta que pueda, me puedo ver tratando de entrar en dos Juegos Olímpicos más, o incluso tres”.

Datos del atleta

Nombre: Kenneth Tencio

Edad: 27 años

Experiencia: Primera vez del BMX Freestyle en unos Juegos Olímpicos (hasta ahora la disciplina es un deporte olímpico).

Mundiales de la Unión Ciclista Internacional: Dos

Horario de competencia

Eliminatorias: Viernes 30 de julio, entre 7:10 pm y 9:50 pm

Final: Sábado 31 de julio, entre 7:10 pm y 9:45 pm

*Primero compiten las mujeres*

Otros perfiles de atletas ticos en Tokio 2020

[ La gimnasta que empezó a construir la gesta olímpica aún en pañales ]

[ La surfista nómada eligió Costa Rica cautivada por Matapalo y el gallo pinto ]

[ El nadador que se visualizó en los Juegos Olímpicos y rompió una marca de 30 años para lograrlo ]

[ Beatriz Padrón entendió a sus 15 años el valor de cada madrugada dedicada a la natación ]

[ Ignacio Sancho viajó miles de kilómetros, aprendió japonés y se mezcló con los mejores para alcanzar un sueño ]