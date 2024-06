Kenneth ‘Pollis’ Tencio recuerda las promesas incumplidas de los políticos tras quedar fuera de los Juegos de París 2024

En un emotivo video en la plataforma de Instagram, el ciclista Kenneth Pollis Tencio habló sobre el sentimiento que lo embarga al quedar fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El oriundo de Cartago confesó estar muy dolido, pero aclaró que seguirá adelante, pese a las críticas de las personas, y continuará con sus sueños y proyectos de cara al futuro.

“¡Hola!, ¿qué tal? Sé que muchos estaban esperando mis declaraciones sobre la clasificación olímpica. Quiero contarles que los últimos tres años construí un sueño (BAC Park 10cio) de la mano de BAC y Materiales Villas. Todo esto después de que las promesas del Gobierno de un lote y de ayudar con el proyecto no se dieron. Ni siquiera fue fácil sacar los permisos para construir este lugar”, expresó Tencio en el video.

Luego de quedar cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde rozó la medalla de bronce, los gobiernos locales de Garabito y Cartago prometieron ayudarle a construir un parque de entrenamiento para prepararse para las próximas justas. No obstante, aquellas promesas se las llevó el viento.

En Jacó, el terreno donde querían construir el centro de entrenamiento no era el ideal e incluso se empozaba el agua. Mientras en Cartago, tampoco se logró consolidar un proyecto, por lo que debió empezarlo por su cuenta, pues todo quedó en promesas incumplidas.

“A mí no me dieron nada para construir este proyecto. Saqué un préstamo con el banco, puse todos mis ahorros y pude crear alianzas con empresas, como muchas de las que se pueden ver en las rampas y en los videos cuando estoy entrenando. Para poder construir este sueño se sacrificaron muchas cosas”, añadió Tencio.

Kenneth, incluso antes de su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, había pospuesto su matrimonio con Marcela García, con el fin de construir, con sus propias manos, un parque más rudimentario donde empezó a practicar en nuestro país, a pesar de tener rampas más pequeñas y rudimentarias.

Kenneth Tencio: ‘Aunque me pisoteen, sigo valiendo lo mismo’

“Para todos los que han comentado cosas feas, yo incluso pago más impuestos de lo que recibo del Gobierno y está bien porque al César lo que es del César”, aclaró Tencio.

¿Qué piensan que dirán al no clasificarse a las Olimpiadas? Copiado!

La verdad yo no lo sé, pero es lo que es. Lo único que sé es que en esta persona, en este perfil, es prohibido rendirse. Les soy sincero, a veces ni siquiera yo puedo creer todo lo que he logrado, como deportista, como atleta, en un deporte que no es cultura acá. Por logro no hablo de trofeos, de medallas, de haber podido construir este parque o de las alianzas que tengo. Sino más bien hablo de ilusión, de sonrisas, de vivir, del sueño, de superar límites.

¿Cómo lo han tratado en redes sociales? Copiado!

He recibido todo tipo de mensajes, pero me enfoco en los positivos. Igualmente, he leído los que no son tan buenos y lo único que puedo decir es que aunque me pisoteen, aunque me machaquen, yo como persona sigo valiendo lo mismo, voy a seguir haciendo lo mío, en seguir adelante y la misión continúa. La fe y la esperanza que logro transmitir a las nuevas generaciones en el deporte es muy importante.

¿Duele no clasificar? Copiado!

Duele un montón, pero yo decido seguir adelante y usarlo a mi favor.

Al final del video, Kenneth agradeció al Comité Olímpico Nacional y a la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) por el apoyo que le brindaron durante el proceso y por creer en él. Confesó que los entes mencionados siempre fueron un pilar para alcanzar sus objetivos y metas deportivas.

“Para mí esto no acaba aquí, más bien seguimos más firmes. Tenemos todo esto construido. Los años anteriores fueron muy duros al enfrentar todo este proceso mientras entrenaba bajo el sol y hacía otras cosas. De todo esto aprendí muchísimo y lo voy a usar para seguir creciendo. Aquí todo el trabajo se hizo con muchísimo amor y, como dicen, con amor no hay dolor y la misión continúa”, recalcó Tencio.