José Pablo Gil cierra una temporada llena de obstáculos en los Juegos Paralímpicos París 2024

El atleta José Pablo Gil, antes de debutar en los Juegos Paralímpicos de París 2024, ya había demostrado su perseverancia y resiliencia para estar presente en sus segundas justas paralímpicas.

Su clasificación a los juegos parisinos en el tenis de silla de ruedas no fue fácil, pues tuvo que superar una lesión en su muñeca derecha y adaptarse a una nueva silla de competencia, luego de que, antes de los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023, una aerolínea extraviara su silla de competencia tras regresar de Europa.

No obstante, José Pablo mantuvo su convicción y se clasificó para la cita en París, donde este viernes 30 de agosto cayó en la primera ronda ante el estadounidense Conner Stroud en la cancha de arcilla Philippe-Chatrier, en el complejo donde se desarrolla el Grand Slam Roland Garros.

Gil fue derrotado 2-0 con parciales de 6-3 y 6-1, despidiéndose de París tras un compromiso que duró 1 hora y 37 minutos.

En el primer set, José Pablo se mostró constante, tratando de descifrar el juego de Stroud, a quien se había enfrentado en seis ocasiones, con un balance favorable para el costarricense, quien había ganado cinco de esos encuentros y perdido solo uno.

Sin embargo, en esta oportunidad, el norteamericano logró dominar al tico, especialmente en la segunda manga, donde lo venció de manera contundente.

“Fue una temporada atípica y, la verdad, pese a todo, me siento muy contento por haber clasificado por mérito propio. Este año solo los mejores 40 tenistas alcanzaron el boleto. La lesión y el extravío de la silla de ruedas de competencia me causaron muchos problemas, y muchas veces lloré porque sentía que no iba a cumplir mi sueño”, comentó Gil a La Nación antes de viajar a París.

El atleta agradeció el apoyo de su familia, amigos, patrocinadores, el Icoder y el Comité Paralímpico Nacional por respaldarlo en todo momento.