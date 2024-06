Hijo de LeBron James elegido por los Lakers en el Draft

Bronny James, el hijo de 19 años de la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James, fue elegido este jueves por el equipo angelino en el lugar 55 del Draft de la NBA. Bronny jugaba como escolta en la liga universitaria.

LeBron, cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA, ha puesto de manifiesto que le gustaría jugar junto a su hijo la próxima temporada, en lo que sería la primera vez en la historia de la liga que se produce una combinación padre-hijo.

El equipo de los Lakers hizo oficial el anuncio en su página de Instagram, donde escribieron “Welcome to the #LakeShow, @bronny” (Bienvenido al #LakeShow, @bronny).

Los comentarios en la publicación del equipo mostraron las diferentes posturas de los fanáticos respecto a esta decisión. Algunos cuestionan si LeBron James “pagó” para colocar a su hijo en el equipo, mientras otros defienden la noticia de que ambos podrán compartir la cancha y hacer historia juntos.

¿Quién es Bronny James?

Escolta de la Universidad del Sur de California, Bronny promedió 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,1 asistencias por partido durante la temporada pasada, tras brillar en el básquetbol secundario.

Durante una sesión de entrenamiento en julio del 2023, Bronny, estudiante de primer año de la USC, se desplomó tras sufrir un paro cardíaco provocado por una cardiopatía congénita.

El adolescente salió del centro de salud pocos días después y su equipo médico dio luz verde para que siguiera su carrera en el básquetbol.

Bronny es considerado una gran promesa por su juego defensivo y su capacidad atlética, pero podría necesitar tiempo para desarrollar su juego y poder competir en la mayor liga del mundo.

LeBron James tiene hasta el sábado para optar por completar su último año de contrato con los Lakers o convertirse en agente libre, lo que no descarta que firme un nuevo acuerdo con los Lakers.

Los Lakers poseían la antepenúltima selección del Draft de la NBA y había preocupación entre los angelinos por una posible maniobra de otro club para llevarse a padre e hijo a sus filas.

“Significa todo”

El francés Zaccharie Risacher fue elegido el miércoles en la primera posición del Draft.

Otros jugadores internacionales seleccionados fueron el australiano Johnny Furphy de 19 años, elegido en el puesto 35 por San Antonio, pero que sería traspasado a Indiana, y el escolta español Juan Núñez, de 20 años, un gran maestro de las asistencias proveniente del Ulm Alemán, elegido en el puesto 36 por Indiana.

El nigeriano Adem Bona, pivot nigeriano, fue elegido por los Philadelphia 76ers en el puesto 41.

“Significa todo para mí”, esta selección en el Draft, dijo el pivot sobre su selección en un Draft cada vez más internacional.