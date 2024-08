Gerald Drummond pasó de los fracasos y amarguras a estar a las puertas de una gesta olímpica

Después de un 2023 lleno de fracasos, lesiones y amargas experiencias, el atleta Gerald Drummond Hernández resurgió para tener una temporada llena de éxitos y situarse este martes 6 de agosto en la semifinal de la prueba de los 400 metros con vallas en los Juegos Olímpicos París 2024.

Gerald fue resiliente, adaptándose al cambio y dejando atrás las amargas experiencias para colocarse entre los mejores 24 vallistas del planeta, al llegar de segundo en su heat de la ronda de repechajes de la cita parisina con un crono de 48 segundos y 78 centésimas (48.78).

Al escuchar el disparo de salida, Gerald no salió tan rápido, pero poco a poco fue recuperando terreno y al llegar a la última valla iba de tercero. Sin embargo, en un gran sprint logró superar a Víctor Ntweng de Botswana para dejarse el segundo puesto y la clasificación histórica.

Gerald es el tercer costarricense que logra llegar a una semifinal en la disciplina del atletismo en unos Juegos Olímpicos. El primero fue el velocista Nery Brenes en Beijing 2008, donde terminó en el puesto 10 de la clasificación general; luego Andrea Vargas en Tokio 2020, donde en los 100 metros vallas concluyó su participación en la casilla nueve.

Este miércoles 7 de agosto, Gerald deberá enfrentar la semifinal a partir de las 11:35 a. m. El costarricense correrá en el tercer heat, en el carril 2 junto a Carl Bengtstrom de Suecia, Wiseman Mukhobe de Kenia, Rai Benjamin de Estados Unidos, Matheus Lima de Brasil, Wilfried Happio de Francia, Rashawn Clarke de Jamaica y Alastair Chalmers de Gran Bretaña.

De los tres heats, clasifican los dos primeros de cada uno a la final, así como los dos mejores tiempos para completar ocho atletas a la final.

Gerald Drummond y su madurez

Con la misma fuerza y determinación con la que salta las vallas, Gerald se sobrepuso a un 2023 bastante adverso y frustrante.

El vallista, de 29 años, se quedó sin medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, donde fue cuarto, mientras que en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023, fue descalificado a pesar de haberse clasificado a la final del evento.

No obstante, su victoria en la Liga Diamante de Eugene, Oregón, Estados Unidos, en mayo pasado, con un crono de 48 segundos y 11 centésimas no solo le dio la clasificación a las justas parisinas, sino que además lo llenó de confianza para afrontar un cierre de temporada inolvidable al clasificarse a las semifinales de París 2024, luego de superar la repesca.

“El camino siempre es largo. En países pequeños con poco apoyo siempre será difícil, pero lo importante es no rendirse. Trabajar y esforzarse con el apoyo de lo que uno tiene es lo importante, con la gente que lo apoya, los amigos y la familia. Lo importante es no rendirse, tener claros los objetivos y ser constantes. Soñar con la meta que nos hemos propuesto”, enfatizó Drummond en conversación con La Nación, previo a su viaje a París.

La motivación de lograr la marca en la Liga Diamante y reponerse al amargo momento de no clasificarse directamente a la semifinal y tener que correr el repechaje llenaron de coraje al atleta, que ahora solo piensa en dar la sorpresa.

“Tengo mucha madurez, después de mi participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en dos mundiales. Sabía que si este año me mantenía saludable y con la disciplina y constancia que yo tengo, podía lograr lo que me proponga. Sé que puedo llegar a mi punto más alto en la competencia ideal, por lo que eso me ayudó mucho. Llegué a los Juegos Olímpicos con el deseo de avanzar rondas y poner en alto el nombre de Costa Rica”, enfatizó Drummond.