Gerald Drummond afronta un desafío en la Liga Diamante que no experimentaba desde sus años como juvenil

El atleta Gerald Drummond arrancará su temporada en una de las competencias más importantes del mundo, enfrentando un nuevo desafío junto a los mejores vallistas del planeta.

Gerald competirá este sábado 26 de abril en la primera fecha de la Liga Diamante, que se llevará a cabo en Xiamen, China, a partir de las 6:52 a. m., hora de Costa Rica.

La novedad del evento, que se realizará en el Egret Stadium, es que se correrán 300 metros con vallas en lugar de la tradicional prueba de 400 metros con vallas. Esto se debe a que, el pasado 25 de marzo, World Athletics reconoció oficialmente esta distancia como una prueba válida.

LEA MÁS: Gerald Drummond tendrá un arranque de ensueño ante los mejores atletas del planeta

Entre sus siete rivales destacan el noruego Karsten Warholm, número dos del ranking mundial y poseedor de los récords mundial y olímpico; Kyron McMaster (Islas Vírgenes Británicas), cuarto en el mundo, y el estadounidense CJ Allen, quien ocupa el noveno lugar. Gerald, por su parte, se encuentra en la posición 12 del escalafón.

La lista de competidores la completan Carl Bengtström (Suecia), Matheus Lima (Brasil), Berke Akcam (Turquía), Zhiyu Xie (China) y Ken Toyoda (Japón).

Drummond, atleta de Coopenae, llegó a China el lunes por la noche y ha logrado adaptarse sin inconvenientes a la diferencia horaria (14 horas).

“Fue un viaje bastante largo y cansado, pero la verdad me he acoplado bastante bien; he dormido bien en las noches. Todavía siento las piernas un poco fatigadas por el viaje, pero espero recuperarme y salir a hacer una buena carrera”, explicó Drummond.

Sobre la modificación en la competencia, el vallista comentó que fue un cambio de última hora al que deberá adaptarse.

“Desde mi etapa juvenil no corro un 300 con vallas. Espero que todo salga bien, pues no lo tenía planificado. Probablemente será una carrera un poco más rápida y sencilla, ya que estará Warholm; posiblemente él intentará romper el récord en esta distancia, así que tendremos una muy buena competencia”, indicó Drummond.

Después de este evento en Xiamen, se trasladará a Shanghái para disputar la segunda fecha de la Diamond League el 3 de mayo, y posteriormente competirá el 18 de mayo en el Golden Grand Prix de Tokio, una fecha del Tour Continental de World Athletics.

Gerald ha participado en cinco eventos de la Liga Diamante, todos en 2024: Eugene, Estados Unidos (primer lugar), París (quinto), Londres (séptimo), Zúrich (sexto) y la final en Bruselas (séptimo).

El atleta, que ha competido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, suma 11 años formando parte del equipo de Coopenae y es un ejemplo de perseverancia tanto en lo deportivo como en lo académico, señaló Gustavo Ulloa, Jefe de Sostenibilidad de Coopenae.