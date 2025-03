Gerald Drummond tendrá un arranque de ensueño ante los mejores atletas del planeta

El vallista costarricense Gerald Drummond Hernández no podía ocultar su orgullo y felicidad al revelar que comenzará la temporada 2025 compitiendo contra los mejores atletas del mundo.

Desde febrero pasado, Gerald recibió la invitación para competir en la Liga de Diamante, el circuito de atletismo más prestigioso del mundo. En esta ocasión, el atleta tico participará en las dos primeras fechas del torneo, que se llevarán a cabo en China.

El 26 de abril, Drummond correrá la prueba de los 400 metros con vallas en Xiamen, y el 3 de mayo lo hará en Shanghái, dando inicio a una temporada llena de expectativas.

Por segundo año consecutivo, el costarricense ha sido tomado en cuenta para esta prestigiosa competencia. En 2024, participó en cinco fechas, destacando su victoria el 25 de mayo en Oregón, Estados Unidos, con un tiempo de 48.56 segundos.

Además, logró clasificar a la final en Bruselas, Bélgica, el 14 de septiembre, donde finalizó en la séptima posición.

“La verdad, estoy muy contento. Desde febrero tengo la confirmación de mi participación y nunca la había recibido con tanta anticipación en el inicio de una temporada. Esto significa que me estoy consolidando como uno de los mejores atletas del mundo en mi especialidad, y que ahora soy más respetado tanto por las organizaciones como por mis colegas”, expresó Drummond.

El atleta destacó que estas competencias serán clave para alcanzar su principal objetivo de la temporada: clasificar al Mundial de Atletismo al aire libre, que se celebrará en Tokio, Japón, del 13 al 21 de septiembre.

“Estas competencias me ayudarán muchísimo a cumplir mis metas. Desde ya estamos súper motivados, y agradezco a mi entrenador, Emmanuel Chanto, y a mi patrocinador, Coopenae, por su apoyo durante estos 14 años, en los que no solo me han ayudado a ser un buen deportista, sino también una mejor persona”, agregó.

Gerald Drummond competirá por segundo año consecutivo en la Liga de Diamante. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Gerald Drummond con buenas sensaciones

Además de la Liga de Diamante, Drummond tomará la salida el 18 de mayo en el Golden Grand Prix en Tokio, una de las fechas del Tour Continental de World Athletics.

“En China será mi primera competencia del año. Quizás no llegamos en el estado de forma ideal, pero será un buen parámetro para arrancar la temporada, y espero aprovechar al máximo estas dos pruebas”, comentó el atleta.

Para Gerald, competir en China representa una gran oportunidad para demostrar su nivel y ganarse un lugar en las siguientes fechas de la Liga de Diamante, que se disputarán en América y Europa. Su objetivo es acumular los puntos necesarios para clasificar nuevamente a la final.

“El año pasado hice historia al convertirme en el primer costarricense en correr la final de la Liga de Diamante, y eso me llena de orgullo. Fue una experiencia increíble competir contra los mejores del mundo, y este año espero alcanzar la puntuación necesaria para volver a estar en ese selecto grupo”, señaló Drummond.

El atleta también resaltó que la persistencia y la constancia han sido sus mayores aliados para alcanzar sus metas. Con el paso de los años ha mejorado sus marcas y confía en que aún puede darle más triunfos a Costa Rica.

“Algunos podrían pensar que, al cumplir 30 años, mi carrera está en declive. Sin embargo, hemos madurado, estamos haciendo mejor las cosas y mi cuerpo sigue respondiendo bien. Además, estamos probando nuevas estrategias en la técnica de paso de vallas, y esperamos obtener buenos resultados”, concluyó Drummond.