Francisco Rivas da su versión sobre el método de la ‘chancleta y la varilla’ y aclara si lo usó con Marcela Cuesta y Claudia Poll

De acuerdo con los nadadores Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas, el técnico Francisco Rivas utilizaba métodos de intimidación, así como agresiones físicas y psicológicas contra sus dirigidos, según relataron al medio Interferencia, de la Universidad de Costa Rica.

Los entrevistados aseguraron que el estratega aplicaba el método de la “chancleta y una varilla” para exigir mayor esfuerzo, algo que él no negó, aunque ofreció una explicación sobre por qué lo hacía.

Marcela Cuesta declaró en la entrevista: “Golpes con chancletas, varillas o chilillos, al punto de romper la piel; agresiones psicológicas como humillaciones públicas y comentarios contra la dignidad, restricciones sobre aspectos personales, como pedir permiso para hablar con determinadas personas; así como abusos de índole sexual”.

Francisco Rivas, en conversación con La Nación, aseguró que ese método se dejó de usar en los años 70, cuando Cuesta aún no formaba parte del equipo.

“Sí la utilicé (la chancleta y la vara), porque veníamos de una escuela (que lo utilizaba). No solo yo, otros entrenadores también usaron esa metodología durante mucho tiempo. Esa forma de entrenamiento se aplicaba, pero no con los mejores atletas, que no la necesitaban, sino con quienes se iban quedando atrás”, explicó Rivas.

El entrenador, de 75 años, agregó que esa metodología se utilizaba con la autorización y presencia de los padres, y que todo lo que hizo fue con su consentimiento y conocimiento.

“El tema de la chancleta y la varilla se fue acabando alrededor de 1976 o 1977. Cuando llegó la señora Marcela Cuesta, ella no vivió esa situación”.

—¿Y el caso de Claudia Poll?

—Menos, porque ella era muy disciplinada para entrenar.

—¿Por qué considera que se retoma este tema hoy en día?

—Hoy opinan sobre cómo entreno, sin saber realmente cómo lo hago. Marcela Cuesta hizo referencias a mi forma de entrenar sin tener la menor idea, porque hace años que no sabe cómo trabajo. Tal vez los que están ahora puedan opinar. Esa metodología se dejó de usar hace muchos años.