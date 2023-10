Especialistas de ESPN aclaran las dudas de una Serie Mundial de béisbol inesperada

La Serie Mundial de béisbol presentará un emocionante duelo entre los Rangers de Texas y los Arizona Diamondbacks, dos equipos que avanzaron como comodines a los playoffs de las Grandes Ligas.

Para este final de temporada se anticipaba un duelo entre Astros y Filis por segundo año consecutivo, pero ambos favoritos no encontraron respuesta ante los agresivos Rangers (Liga Americana) y D’Backs (Liga Nacional), respectivamente.

Los Rangers llegan con la ilusión de ganar su primera Serie Mundial, luego de dos fracasos seguidos ante Gigantes (2010) y Cardenales (2011).

La Serie Mundial del Béisbol bajo la lupa de los expertos de ESPN

Los Arizona llegan con el peor récord de la temporada con 84 victorias. Sin embargo, ahora van por su segundo anillo de Serie Mundial, ya que en el Clásico de Octubre del 2001 sorprendieron a los poderosos Yankees de Nueva York.

Arizona Diamondbacks

¿Cuándo son los partidos de la Serie Mundial y cómo se gana?

- La Serie Mundial se juega al mejor de siete partidos. Es decir, quien gane cuatro se deja el título. Estas son las fechas de los duelos:

Juego 1: Viernes 27 octubre, D’Backs en Arlington (Rangers)

Juego 2: Sábado 28 octubre, D’Backs en Arlington (Rangers)

Juego 3: Lunes 30 octubre, Rangers en Phoenix (D’Backs)

Juego 4: Martes 31 octubre, Rangers en Phoenix (D’Backs)

Juego 5: Miércoles 1 noviembre, Rangers en Phoenix (D’Backs)*

Juego 6: Viernes 3 noviembre, D’Backs en Arlington (Rangers)*

Juego 7: Sábado 4 de noviembre, D’Backs en Arlington (Rangers)*

(*) si son necesarios.

¿Quién es el favorito en una Serie Mundial a la que llegaron dos equipos que nadie tenía como candidatos?

- Ernesto Jerez: “Que bueno que son dos equipos que tenían mucho tiempo de no llegar a una Serie Mundial y que nadie tenía como favoritos. Será un enfrentamiento de mucha estrategia. Arizona entendió, en la serie de campeonato, que tenía que volver a sus raíces: robar bases y batazos oportunos... No me gusta hacer predicciones antes de una serie de estas, pero en Arizona entienden que no son los favoritos”.

- Luis Alfredo Álvarez: “Nadie ponía a Arizona en la Serie Mundial, fue un equipo con una diferencia de carreras de -15 (anotadas contra recibidas) y se enfrenta a unos Rangers que tuvieron un diferencial de +165. Sin embargo, pese a que Rangers está adelante, nadie puede asegurar nada”.

- Guillermo Celis: “Los D’Backs no llegaron como favoritos a Milwaukee y salieron ganando, tampoco fueron favoritos en Los Ángeles e hicieron lo mismo, mientras que luego de dos juegos contra los Filis, la pregunta era si los de Filadelfia barrían y ahora los D’Backs están en la Serie Mundial. Hay que ver si se completa un capítulo más de la cenicienta en el deporte”.

La Serie Mundial de béisbol iniciará en Arlington, Texas, donde los Texas Rangers serán locales ante los sorprendentes Arizona Diamondbacks. (CARMEN MANDATO/Getty Images via AFP)

¿A qué jugadores hay que tener en la mira en la Serie Mundial?

- Ernesto Jerez: “Hay que ponerle mucha atención al toletero Corey Seager, porque de la manera en la que le vaya a él, le va a ir a los Rangers. Tiene experiencia en Serie Mundial con los Los Ángeles Dodgers”.

- Luis Alfredo Álvarez: “El candidato a novato del año de la Liga Nacional, por parte de Arizona, debe tener un protagonismo especial, si es que quieren ganar la serie. Así que Corbin Carroll es el jugador a seguir”.

- Guillermo Celis: “Hay que seguir a los dos MVP de las series de campeonato. Adolis García, de los Rangers, está teniendo una postemporada espectacular y es más que merecida su designación como más valioso. Por el lado de Arizona, hay que ver muy de cerca a Ketel Marte, porque ha conectado imparable en todos los partidos de la postemporada, que es un récord y cuando es primero al bate, le va muy bien a su equipo. Hay muchas estrellas a seguir”.

¿Será una serie más ofensiva o más de lanzadores?

- Ernesto Jerez: “Entiendo que la ofensiva de los Rangers en el papel luce superior, en comparación con los que se paren frente a ellos. Sin embargo, Arizona nos ha enseñado que no tiene problema en que no se le vea como favorito. Hay jugadores que responden diferente cuando se les ve como los más débiles y Arizona ya lo demostró. Vamos a ver qué tan lejos pueden ir los lanzadores abridores,”

- Luis Alfredo Álvarez: “La veo más ofensiva, principalmente por el lado de los Rangers. Esto gracias a Adolis García, que pegó 40 cuadrangulares y a Corey Seager. La rotación de lanzadores de Arizona está floja, porque más allá de los primeros dos abridores (Zac Gallen y Merrill Kelly), el resto es una incógnita”.

¿Cuáles son las claves para que la tercera sea la definitiva para los Rangers?

- Ernesto Jerez: “La ventaja de localía es un factor fundamental y lo deben aprovechar los Rangers. Esto más allá de que los Rangers y los D’Backs ni ganaron en casa en sus series de campeonato. Podemos hablar también de los entrenadores y más que los de Texas tienen a Bruce Bochy que ya ganó tres anillos dirigiendo, pero al final lo que pesan son los jugadores.

- Guillermo Celis: “Rangers tiene muy buenos argumentos para que su tercera oportunidad sea la vencida. Podemos empezar por los managers, porque Bruce Bochy ya ganó tres Series Mundiales, nunca ha perdido un juego siete y sabe tomar decisiones importantes en postemporada. Además, un movimiento clave para los Rangers fue traer un entrenador de pitcheo como Mike Maddux. Tienen una gran ofensiva, pero con este entrenador y estos lanzadores, pueden lograrlo”.