Entre bailes y abrazos nadadores ticos celebraron su clasificación a París 2024

El entrenador de natación del equipo de Belén, Pablo Camacho, subió apresurado las gradas que conducían al salón denominado Cubo de Cristal del Estadio Nacional, donde estaban presentando los uniformes Everlast, que vestirán los atletas de la delegación de Costa Rica en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Allí, Camacho buscó a sus pupilos Alberto Vega y Alondra Ortiz y, en medio del evento, los abrazó y les dio la noticia que más habían esperado: la World Aquatics, antigua Federación Internacional de Natación (FINA), oficializó este miércoles los dos cupos de Universalidad para Costa Rica en las justas de París 2024.

Alberto, de 19 años, y Alondra, de 22 años, se sumaron a Brisa Hennessy (surf), Milagro Mena (ciclismo), Gerald Drummond (atletismo) y Sebastián Sancho (judo), para completar la sexteta de atletas que, de momento, tienen su cupo asegurado en las Olimpíadas, que arrancan el próximo 26 de julio.

Mientras Alberto improvisó un simpático “bailecito” para celebrar su boleto a París 2024, Alondra abrazó a su entrenador de forma efusiva.

La estudiante de economía en la Universidad de Houston, Estados Unidos, estará compitiendo en la prueba de los 200 metros mariposa.

“Para mí es un sueño cumplido. Es el fruto de todo el trabajo de mi entrenador Pablo Camacho, del Comité Cantonal de Belén. Es el fruto de todo el trabajo que hemos hecho. Apenas Pablo (Camacho) me dio la noticia, llamé a mis padres. Aún no lo puedo creer”, confesó Ortiz.

Por su parte, Alberto, estudiante de terapia física en la Universidad Santa Paula, participará en los 400 metros libres.

“Es una alegría inmensa. Todavía no me cabe en el corazón y en la mente. Son 12 años en la natación de trabajar por un sueño y estamos a las puertas de lograrlo. Quiero darle un agradecimiento a todas aquellas personas que me han ayudado: a mi familia, a mis entrenadores Pablo Camacho y Abel Matamoros, mi psicóloga Laura Moreira y mi nutricionista Jimena Rodríguez”, agregó Vega, quien destaca por sus 1,90 metros de estatura.