¡Enciendan los motores! Las Tres Horas de Costa Rica ya tienen fecha

Danny Formal, en un Lamborghini Huracán, compitió en Las Tres Horas de Costa Rica 2024, aunque no pudo terminar por problemas mecánicos.

Las Tres Horas de Costa Rica, la competencia de automovilismo más icónica de nuestro país, volverá a escena en el circuito starcars.com del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Así lo confirmó oficialmente la empresa Family Fun RPMTV, encargada de la organización del evento que se realizará el próximo domingo 7 de diciembre y que, además, será la última fecha del GT Challenge de las Américas, certamen que esta temporada se disputó en Guatemala, El Salvador, Panamá y República Dominicana.

La competencia automovilística más emblemática de la región, con décadas de tradición, reunirá a pilotos y equipos de distintos países en un formato que combina velocidad, resistencia y estrategia, ofreciendo un espectáculo que trasciende lo deportivo, según indicaron los organizadores.

Manrique Mata, director de Family Fun RPMTV, destacó que el regreso del evento es una gran noticia para el automovilismo costarricense y espera una amplia participación del público, como en años anteriores.

“Estamos muy emocionados de anunciar el regreso de las Tres Horas de Costa Rica 2025. Este evento representa la pasión y la adrenalina del automovilismo en nuestro país, y cada año buscamos ofrecer una experiencia inolvidable tanto para los pilotos como para los aficionados”, señaló Mata.

La organización detalló que la información sobre venta de entradas, categorías y el cronograma oficial será anunciada en las próximas semanas.

De momento, los pilotos nacionales Danny Formal, André Solano y el veterano Carlos Rodríguez han confirmado su participación, y buscarán quedarse con el título en las diferentes categorías de la competencia.