Otros deportes

Vea el escalofriante accidente donde un vehículo dio 10 vueltas de campana en el Campeonato de Automovilismo

Con un accidente que le paró la respiración a los espectadores, arrancó la cuarta fecha del Campeonato de Automovilismo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Escalofriante accidente en Campeonato de Automovilismo







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Campeonato Nacional de AutomovilismoAccidente en la cuarta fechaNayib SalazarGT2
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.