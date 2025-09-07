Vea el escalofriante accidente donde un vehículo dio 10 vueltas de campana en el Campeonato de Automovilismo

Apenas habían transcurrido 45 segundos del primer heat de la categoría GT2, correspondiente a la cuarta fecha del Gran Premio Tactikos del Campeonato Nacional de Automovilismo, cuando se dio un incidente que le paró la respiración a los espectadores.

El vehículo número 156, conducido por el piloto Nayib Salazar, derrapó y se salió de la pista del circuito starcars.com en el Parque Viva. Dio diez vueltas de campana antes de detenerse a un costado de la gradería de sombra, cerca del puente aéreo que cruza la pista, ante el asombro e incredulidad del público.

Salazar permaneció unos minutos en el asiento del conductor, mientras era atendido por el personal del Parque Viva y los jueces de la competencia, según se observó en la transmisión del Facebook de Costa Rica Racing League (CRRL).

Posteriormente, salió de su vehículo con ayuda del también piloto Esteban Restrepo, quien igualmente resultó colisionado y quedó fuera de la carrera. Ambos abandonaron la pista caminando, entre el aplauso de los espectadores.

Tanto Salazar como Restrepo fueron valorados por la Cruz Roja Costarricense para descartar lesiones internas. La pista fue despejada y la competencia continuó en una jornada en la que la lluvia también fue protagonista.