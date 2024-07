En el parque de Kenneth Tencio se fraguaron las medallas de oro y plata del BMX freestyle de París 2024

Aunque el ciclista Kenneth Pollis Tencio no clasificó en la modalidad de BMX freestyle para los Juegos Olímpicos París 2024, su legado como deportista y su parque BAC Park by 10cio en Jacó, Garabito, estuvieron presentes en las justas parisinas e incluso en el podio de ganadores.

El argentino José Torres Gil, ganador de la medalla de oro en el evento masculino, y el británico Kieran Reilly, quien obtuvo la presea de plata, se entrenaron en Costa Rica para los Juegos de París 2024, debido a las excelentes condiciones del parque de Pollis Tencio.

Kenneth aseguró sentirse muy orgulloso de haber contribuido con Torres y Reilly y poder aportarles a su medalla olímpica, algo que nunca se habría imaginado. Además añadió que en total seis ciclistas del freestyle olímpico se entrenaron en sus instalaciones.

“La verdad, me siento muy contento de haber contribuido a la medalla de oro de ‘Maligno’ Torres. Él vino al país a inicios de julio y de aquí se marchó a Francia para competir en los Juegos. En nuestro parque, en Costa Rica, realizó su preparación. Aquí practicó los trucos que utilizó en la final olímpica y la verdad es que hizo un gran trabajo”, aseguró Tencio, quien comentó la final en Repretel Canal 11.

El rider tico indicó que Torres no había visitado el parque antes. Sin embargo, como él sube videos de las instalaciones a sus redes sociales, el argentino lo contactó.

Kenneth Tencio comentó que José Torres Gil se mostró muy sólido y con mucha confianza en sus ejecuciones en París 2024. Cortesía: Kenneth Tencio

Kenneth Tencio tiene un parque de primer mundo

Otra de las razones que tomaron para venir a Costa Rica es que el parque mide 900 metros cuadrados, tiene rampas acordes a los circuitos mundiales y puede albergar competencias internacionales. Ello facilitó la llegada del argentino, quien contó con todas las comodidades para realizar sus prácticas. También, el hecho de estar cerca de la playa y poder relajarse los ayudó a encontrar el ambiente ideal para su preparación.

“Nosotros le alquilamos el parque y cuando él ganó la medalla de oro me sentí feliz. De alguna manera contribuimos a ese gran triunfo; quizás no estuve presente como atleta, pero nos sentimos identificados y colaboramos con José Torres. Asimismo, los jóvenes que compartieron con él en Costa Rica tienen una gran experiencia, y eso es importante para su formación como deportistas”, declaró Tencio.

En el caso de Kieran Reilly, se concentró a principios de años con el equipo británico de BMX freestile en Jacó; ahí entrenaron y practicaron sus trucos en total secreto.

“Reilly y el resto del equipo también alquilaron el BAC Park by 10cio. No dejaban entrar a nadie cuando estaban entrenando y tampoco permitieron filmar sus acrobacias. Estaban muy concentrados y fueron muy discretos en todo momento. Eso demostró su profesionalismo y compromiso. Como las instalaciones son cerradas, no tuvieron problemas y estuvieron muy cómodos”, destacó Tencio.

Pollis Tencio, quien en los Juegos Olímpicos de París 2020 se ubicó en la cuarta casilla, reiteró que jamás se imaginó que medallistas olímpicos entrenarían en el parque de sus sueños, que tanto le ha costado, y que su llegada al país es una oportunidad para que los más jóvenes se motiven a practicar deporte y puedan entender que los sueños se pueden cumplir.

“Con el alquiler del parque a Torres y a los británicos no es que ya pagamos la deuda; por el contrario, me quedan muchos años por delante para cancelar el préstamo. Pero fue una oportunidad para que el BAC Park by 10cio dé réditos por tantos años de esfuerzo y sacrificio. Asimismo, es una oportunidad para que se posicione en el mundo y más atletas vengan a entrenar y sean ejemplos para los jóvenes”, destacó Tencio.