Otros deportes

De un país en guerra es la nueva líder de la Vuelta a Costa Rica Femenina

Tras ganar la tercera etapa de la Vuelta a Costa Rica Femenina, la corredora de Team Pato Bike de México asumió el liderato

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Vuelta a Costa Rica Femenina 2025 Ucraniana Natalia Safroniuk, líder de la Vuelta Tercera Etapa Recorrido de 118 kilómetros entre Palmar Norte y General Viejo. 2 de octubre del 2025 Cortesía Fecoci
La ucraniana Natalia Safroniuk, del equipo PatoBike de México, es la nueva líder de la Vuelta a Costa Rica Femenina. Cortesía Fecoci (La Nación/Cortesía Fecoci)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a Costa Rica FemeninaNatalia SafroniukGanadora de la tercera etapaLíder de la Vuelta Femenina
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.