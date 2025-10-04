De un país en guerra es la nueva líder de la Vuelta a Costa Rica Femenina

La ucraniana Natalia Safroniuk, del equipo PatoBike de México, es la nueva líder de la Vuelta a Costa Rica Femenina. Cortesía Fecoci

A pesar de haber sido seleccionada de ciclismo, a los 20 años tuvo que salir de su país debido a la guerra y en busca de nuevos retos al otro lado del Atlántico.

El destino la trajo hasta Costa Rica y, por primera vez en su carrera deportiva, se vistió con la camiseta amarilla de líder general en una competencia internacional, un hecho que será inolvidable para la pedalista ucraniana Natalia Safroniuk, del equipo mexicano Patobike.

Safroniuk, quien se incorporó al conjunto azteca en enero de este año, se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Femenina Telecable 2025, al imponerse en General Viejo de Pérez Zeledón.

La ucraniana no pudo ocultar su felicidad en medio de los aplausos y las felicitaciones de sus compañeras, tras completar un recorrido de 118 kilómetros entre Palmar Norte y General Viejo.

LEA MÁS: Vuelta Femenina 2025: Costa Rica se posiciona a la par de la Vuelta a Colombia

Natalia Safroniuk cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 30 minutos y 08 segundos (3:30:08), seguida por la mexicana Ana María Hernández (Fast&Up Bike Café), a un segundo, y la estadounidense Anna Dorovskikh (Orion Racing Team), a tres segundos. La mejor tica fue Gloriana Quesada (Colono Bikestation Kolbi), a 1:33.

Con este triunfo, Safroniuk despojó del primer lugar a su compañera Milena Salcedo, quien se había impuesto en las dos primeras jornadas.

La Vuelta a Costa Rica Femenina 2025 completó tres etapas en la Zona Sur del país y está sábado continuará con una cronoescalada de Cartago. Cortesía: Fecoci (La Nación/Cortesía Fecoci)

“La verdad, no puedo creer que gané hoy. Siempre trabajo para mi equipo, pero la situación de carrera cambió y en el cierre pude imponerse en el sprint. Estoy muy feliz porque es mi primer triunfo en una carrera UCI”, expresó la ciclista ucraniana.

LEA MÁS: Colombiana Milena Salcedo domina la Vuelta Ciclística femenina

Tras completarse la tercera fracción, Natalia Safroniuk acumula un tiempo de 9 horas, 44 minutos y 41 segundos (9:44:41) en la primera posición, seguida por Hernández a un segundo y Dorovskikh a cuatro. Gloriana Quesada se mantiene como la mejor tica, a 1:33.

En cuanto a otras clasificaciones, la colombiana Milena Salcedo se mantiene al frente en las metas volantes y la clasificación por puntos; la ecuatoriana Natalie Revelo lidera en premios de montaña; y la ucraniana Natalia Safroniuk domina además la categoría Sub-23.

Este sábado 4 de octubre se disputará la cuarta y penúltima etapa, una cronoescalada que iniciará a las 9 a. m. en la Plaza de Deportes de Cot, en Cartago, y concluirá en San Juan de Chicua, con un recorrido de 12 kilómetros.