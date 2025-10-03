Puro Deporte

Colombiana Milena Salcedo repite victoria y domina la Vuelta a Costa Rica Femenina

La colombiana Milena Salcedo triunfó en la etapa más larga de la Vuelta a Costa Rica Femenina y se mantiene como líder

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta a Costa Rica Femenina 2025 Milena Salcedo Colombiana Líder general, tras dos etapas Óscar Herrero, vicepresidente 2 de octubre del 2025 Cortesía: Fecoci
La ciclista colombiana Milena Salcedo, por segundo día consecutivo, mantiene el liderato de la vuelta Ciclística. A su lado, Óscar Herrero, vicepresidente de Fecoci. Cortesía: Fecoci (La Nación/Cortesía: Fecoci)







