Colombiana Milena Salcedo repite victoria y domina la Vuelta a Costa Rica Femenina

La ciclista colombiana Milena Salcedo, por segundo día consecutivo, mantiene el liderato de la vuelta Ciclística. A su lado, Óscar Herrero, vicepresidente de Fecoci. Cortesía: Fecoci

La ciclista colombiana Jannie Milena Salcedo, del equipo Patobike BMC de México, volvió a demostrar que es la más rápida del pelotón al ganar la segunda etapa de la Vuelta Ciclística Femenina a Costa Rica Telecable 2025.

Salcedo fue la más veloz en el embalaje final, en una prueba que su equipo controló de principio a fin para que la cafetera se dejara la victoria este jueves 2 de octubre, tras una jornada de 128 kilómetros entre la Escuela de Rey Curré y la zona de Corredores.

La colombiana se impuso con un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 59 segundos (3:24:59), seguida por su coequipera Karen Villamizar, también colombiana, y por la ecuatoriana Michela Molina, del conjunto nacional Manzaté La Selva No Varix. Ambas registraron el mismo tiempo que la ganadora.

Por su parte, la mejor costarricense de la fracción fue Yendri Quesada, del equipo Colono Bikestation Kolbi, seguida por su compañera Gloriana Quesada, al ubicarse en los puestos 9 y 10 de la etapa, respectivamente, con el mismo registro que la vencedora.

Un total de 80 corredoras disputan la Vuelta a Costa Rica Femenina 2025, que concluirá el domingo en Escazú. Cortesía: Fecoci (La Nación/Cortesía: Fecoci)

Tras completarse la segunda jornada, Jannie Milena Salcedo se mantiene como líder con un crono acumulado de 6 horas, 14 minutos y 33 segundos. De la posición 1 a la 52, todas las corredoras registran el mismo tiempo, luego de dos etapas disputadas sobre terreno llano, donde el pelotón ha mantenido un ritmo bastante fuerte pese al calor sofocante.

Salcedo es seguida en la clasificación general por Villamizar y Molina, así como por la ecuatoriana Marcela Peñafiel (Movistar Best PC), la mexicana Ana María Hernández (Fast&Up Bike Café) y la costarricense Yendri Quesada (Colono), quien es la mejor tica ubicada.

“Fue una etapa muy bonita, que se presta para mis condiciones. Sin embargo, esos repechos cortos hacen la diferencia y dejan las piernas bastante cansadas. Además, el calor y el bochorno hicieron aún más complicada la carrera”, comentó Salcedo a la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Un gran trabajo de equipo

La pedalista confesó que la jornada fue exigente porque debían bajar hasta el vehículo de equipo para recibir asistencia, lo que hacía la competencia más dura.

“Mis compañeras se pusieron el overol. Estuvieron muy pendientes de mí en todo momento y creo que cumplimos con el objetivo de ganar, mantener el liderato general y también el de equipos, tal como lo habíamos planteado al inicio de la competencia”, enfatizó Salcedo.

De acuerdo con la portadora de la camiseta amarilla, este viernes el recorrido será un poco más exigente; sin embargo, la verdadera definición llegará el sábado con la cronoescalada en Cot de Cartago, antes del circuito final en Escazú el próximo domingo.

Salcedo, además de liderar la clasificación general, domina las categorías por puntos y metas volantes.

En lo que respecta a otras camisas, la ecuatoriana Marcela Peñafiel es líder Sub-23, mientras que la colombiana Natalie Revelo, del Team Liv Toscana Mitsubishi, encabeza la clasificación de montaña.

La tercera etapa de la Vuelta Femenina se disputará este viernes con un recorrido de 118 kilómetros entre Palmar Norte y General Viejo de Pérez Zeledón. La salida está programada para las 8 a. m.