Colombiana Milena Salcedo domina la Vuelta Ciclística femenina

La colombiana Milena Salcedo, del equipo Patobike BMC de México, fue la ganadora de la primera etapa y es la primera líder de la Vuelta a Costa Rica Femenina.

La ciclista colombiana Milena Salcedo, del equipo Patobike BMC de México, dominó la primera etapa de la Vuelta Ciclística Femenina Telecable 2025, al imponerse en la exigente jornada de este miércoles 1.º de octubre de 2025.

Salcedo ganó la fracción que se disputó entre el Malecón de Quepos y el Parque de Palmar Norte, con un recorrido de 102 kilómetros, en un tiempo de 2 horas, 49 minutos y 34 segundos (2:49:34).

La colombiana se impuso en el embalaje a su coequipera y también colombiana Karen Villamizar, mientras que el tercer puesto lo ocupó la costarricense Dixiana Quesada, del Colono Bikestation Kolbi, ambas con el mismo tiempo que la ganadora.

Además de portar la camiseta amarilla como líder general, Milena Salcedo también encabeza la clasificación por puntos y metas volantes. Por su parte, la nacional Dixiana Quesada es líder Sub-23, así como la mejor costarricense de la competencia, mientras la ecuatoriana Natalie Revelo, domina los premios de montaña.

Salcedo, quien ya había participado en la Vuelta Femenina el año anterior, destacó que conocer el recorrido fue clave para la planificación de su equipo.

“Iniciamos bien. Se planificó salir a ganar las volantes y pelear la llegada. El año pasado quedé segunda en esta misma etapa, por lo que sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Me sentía bien y el equipo me respaldó en los últimos 10 kilómetros para buscar la victoria”, comentó Salcedo a través de la Fecoci.

La pedalista cafetera recalcó que la intención de su equipo es venir a pelear nuevamente la Vuelta a Costa Rica, por lo que se prepararon muy bien y, tras una gran temporada, confían en ser protagonistas.

La segunda etapa de la Vuelta a Costa Rica Femenina se disputará este jueves 2 de octubre. La salida será a las 8 a. m.,con un recorrido de 128 kilómetros entre la Escuela Indígena Rey Curré y la Municipalidad de Corredores.