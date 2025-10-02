Otros deportes

Colombiana Milena Salcedo domina la Vuelta Ciclística femenina

La primera fracción de la Vuelta a Costa Rica Femenina fue para la colombiana Milena Salcedo

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta a Costa Rica Femenina Milena Salcedo, del equipo Patobike BMC de México Ganadora Primera etapa 1 de enero del 2025 Cortesía Fecoci
La colombiana Milena Salcedo, del equipo Patobike BMC de México, fue la ganadora de la primera etapa y es la primera líder de la Vuelta a Costa Rica Femenina. (La Nación/Vuelta a Costa Rica Femenina)







Vuelta a Costa Rica Femenina 2025Milena SalcedoPrimera etapa
