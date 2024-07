Cuatro lesiones en dos años no truncaron sueño olímpico del judoca Sebastián Sancho

Aquellas “peleas” simuladas en casa, que eran solo un juego y en las cuales se entretenían los hermanos Sancho Chinchilla, más de una vez terminaron de forma abrupta con alguno de ellos enojado.

Sin embargo, esos “combates” entre Ignacio, Sebastián y Julián formaron una dinastía, que inició su padre, Andrés Sancho, quien participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y que 40 años después prosigue Sebastián al asistir a sus primeras olimpiadas.

Sebastián será precisamente el primer costarricense en competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando este sábado 27 de julio dispute la primera ronda eliminatoria de la categoría de los 60 kilogramos a partir de las 2 a. m., cuando arrancan las competencias.

LEA MÁS: Juegos Olímpicos París 2024: ¿Cuándo y a qué hora compiten los atletas ticos y dónde puede verlos?

El menor de los Sancho luchará contra el brasileño Michel Augusto, un judoca de 25 años a quien enfrentó en las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, donde fue necesario disputar el punto de oro para definir al ganador de la serie. La pelea será transmitida por Repretel, Canal 6.

Atrás quedaron cuatro lesiones en dos años, pero Sebas nunca claudicó y tuvo el coraje para seguir combatiendo hasta alcanzar la meta que se planteó desde niño.

Sebastián viajó con su hermano Ignacio, quien fungirá como su entrenador. En las justas de Tokio 2020, Ignacio participó como atleta y Julián como su coach, por lo que el judo sin duda es una pasión de la familia que se fue heredando a lo largo de los años.

LEA MÁS: Alberto Vega: El niño al que le diagnosticaron mal una enfermedad terminó en la piscina de los Juegos Olímpicos

“En su momento, como niños, nos peleábamos mucho, entre bromas y en serio cuando nos enojábamos, pero a medida que fuimos creciendo, nos enfocamos en el deporte. Julián, quien participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China, en 2014, fue el primero en una olimpiada y quien despertó el interés de los demás hermanos”, comentó Sancho.

De acuerdo con Sebastián, su intención era clasificarse a Los Ángeles 2028, pero su progresión y el buen judo mostrado durante este ciclo olímpico le permitieron obtener uno de los boletos continentales a París 2024.

Sebastián Sancho (izquierda) y su hermano Ignacio, intensificaron sus entrenamientos de cara su debut en los Juegos Olímpicos París 2024. Fotografías: Comité Olímpico

Sebastián Sancho conoce bien a su rival

El camino para Sebastián Sancho no fue sencillo, pues en los últimos dos años tuvo que lidiar con cuatro lesiones que lo frustraron en algún momento de su carrera deportiva, pero nunca lo hicieron desistir de competir y continuar con su anhelo de ser un atleta olímpico.

“En los dos últimos años tuve cuatro lesiones. Primero fue la rodilla derecha, luego me fracturé la nariz, y después el tobillo y el hombro izquierdo. Es parte de las competencias y los entrenamientos, pero en ningún momento me detuvo en mi objetivo de clasificarme a los Juegos Olímpicos. Siempre he estado enfocado en ser un mejor atleta y una mejor persona mediante el judo, que es un deporte de valores”, expresó Sancho.

El atleta de 25 años ahora está enfocado en dar el peso este viernes (60 kilogramos) y esperar el combate frente al brasileño Michel Augusto, de quien ya tiene referencias.

LEA MÁS: Dinastía de la familia Sancho Chinchilla suma su cuarto judoca en Juegos Olímpicos

“Tengo conocimiento de su estilo de pelea. Ahora lo que queda es plantear una buena estrategia para hacer un buen combate. Me enfrenté a él en los Panamericanos de Santiago 2023 y lastimosamente perdimos en el punto de oro. Es un atleta joven, que tiene mucha energía, ritmo de combate, y técnicas peligrosas. La idea es igualar el ritmo que él tiene controlando el combate en todo momento”, aseguró Sancho.

Sebastián considera que la experiencia de sus hermanos en eventos olímpicos fue fundamental en su preparación. Aseguró estar listo para el reto, con mucha confianza, la cual adquirió de Ignacio y Julián, por lo que no está ansioso y, por el contrario, dice estar calmado y espera dar su máximo esfuerzo en el combate.