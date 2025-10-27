Costa Rica enfrenta a Nicaragua por una histórica medalla en Centroamérica

La Selección de béisbol de Costa Rica suma tres victorias en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

La delegación de Costa Rica que participa en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 tendrá este lunes 27 de octubre la oportunidad de disputar una medalla de oro inédita, la cual nunca ha logrado en la historia de las justas.

Costa Rica disputará este lunes, a partir de las 2 p. m., su cuarto partido en la disciplina de béisbol ante Nicaragua, en el Diamante Enrique Trapo Torrebiarte, en la Ciudad de Guatemala. Posteriormente, en el segundo duelo de la programación, El Salvador enfrentará a Guatemala a las 6 p. m.

La novena costarricense lidera la tabla de posiciones con tres victorias en igual número de partidos.

Las medallas se definirán bajo el formato round robin, en el que cada selección enfrenta a todas las demás. Al finalizar la fase, el equipo con mejor récord se coronará campeón y obtendrá la medalla de oro, mientras que el segundo y el tercero recibirán la plata y el bronce, respectivamente.

De momento, los costarricenses han vencido a Guatemala, El Salvador y Honduras, por lo que una histórica victoria ante la novena nicaragüense les aseguraría la presea dorada por primera vez, en lo que sería una hazaña deportiva dado el poderío de los pinoleros.

Pero incluso una derrota ante Nicaragua dejaría a los ticos con una meritoria medalla de plata, la cual no ganan desde los Juegos de Guatemala 1986, es decir, hace 39 años.

La última medalla que obtuvo Costa Rica en el béisbol de unos Juegos Centroamericanos fue en Panamá 2010, cuando logró el bronce.

Panamá, que no asistió a las justas chapinas, ganó dos medallas de oro en los Juegos del istmo, en 2010 y 1997. Nicaragua lidera la lista de países con siete títulos (1977, 1986, 1994, 2001, 2006, 2013 y 2017).

El único oro de El Salvador llegó en 1990. Costa Rica ganó plata en 1986 y bronce en 2010. Guatemala obtuvo plata en 1994, 2001 y 2006.

El mayor logro de Honduras en las justas regionales fue la medalla de bronce en 1986, 1990, 1994, 1997 y 2006. En la edición de 2017, Panamá ganó plata, mientras que El Salvador y Guatemala compartieron el bronce.

Clasificación general del béisbol (al 26 de octubre):

1. Costa Rica: 3–0

2. Nicaragua: 2–0

3. Honduras: 1–2

4. Guatemala: 0–2

5. El Salvador: 0–3