Costa Rica enfrenta a Nicaragua por una histórica medalla en Centroamérica

Costa Rica y Nicaragua definirán, este lunes, una codiciada presea dorada en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Selección de béisbol 27 de octubre del 2025 Fotografía: Comité Organizador JCG
La Selección de béisbol de Costa Rica suma tres victorias en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. (La Nación/Fotografía: Comité Organizador JCG)







