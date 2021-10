Carlos ‘Cali’ Muñoz palpa ‘ola a ola’ un bombazo para el surf costarricense

Carlos Muñoz terminó con 5000 puntos en el Pro France, lo cual lo impulsó en la búsqueda de un cupo para el próximo Tour Mundial. Fotografía: Damien Poullenot/World Surf League

Carlos Cali Muñoz ha vivido un año de altos y bajos, como montaña rusa; el principal exponente del surf masculino tico tuvo golpes, también alegrías. Con los bombazos que le dio la vida no cayó, ni tampoco se alzó en las victorias, solamente siguió surfeando y esto lo tiene hoy a las puertas de una meta que a mitad de año era impensada.

Muñoz está clasificado en el puesto 11 de los Challenger Series del World Tour de Surf, es decir, si hoy finalizara la competencia, Costa Rica por primera vez en su historia tendría un representante en masculino en el próximo World Tour.

A la fase clasificatoria le resta una fecha, la cual se disputará del 26 de noviembre al 7 de diciembre en Hawái, Estados Unidos, donde Cali deberá defender a muerte su lugar para así conseguir un premio que le llegaría en un año donde se llevó una desilusión que lo golpeó fuerte al no poder competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pese a ser invitado de última hora.

De hecho, Muñoz entró al Challenger por invitación, ya que sus números en la segunda división del surf no le alcanzaron pero sí le permitieron estar en los puestos principales por si alguno de los clasificados no podía asistir a los eventos por lesión. Al final, esto sucedió y Cali se coló.

Ya con la oportunidad en la mano, el tico no ha dudado en sacar su mejor versión para meterse entre la élite.

Carlos ha logrado en dos eventos puntuaciones de 5.000 unidades, mientras que tuvo una muy baja de apenas 650 para un total de 10.650 que le permiten estar en el puesto 11 y son los 12 primeros los que tendrán un lugar en el próximo WCT (Tour Mundial, por sus siglas en inglés).

“Cuando me llamaron al Challenger dije que estaba motivado con la oportunidad de competir con los mejores surfeadores del mundo. He tratado de competir lo máximo que he podido. Con cuatro eventos de 10.000 puntos se necesita constancia y nos hemos enfocado en esa parte: ola por ola y heat por heat”, afirmó Muñoz en declaraciones a la revista Duke.

Cali aceptó que hasta ahora entra en noción de donde está ubicado en el ranquin, sin embargo llegará a la última fecha en Hawái con la misma táctica que ha seguido para las demás competencias.

“Todos los torneos en los que compito siempre quiero dar lo mejor de mí y enseñar lo que he aprendido surfeando estos años, así que vamos enfocados a seguir surfeando y compitiendo”, declaró.

‘Voy a ir a casa a ver a mi familia, extraño a Tama (esposa) y los bebes... Surfear en casa y pegar buenas olas”, agregó sobre su preparación.

En femenino. Brisa Hennesy ya amarró su boleto al Tour Mundial; en el caso de Carlos, el australiano Jackson Baker es el primer clasificado fue de los 12 primeros y tiene 10.400 puntos, por lo que Carlos deberá cuidar la ventaja que posee.

“Voy a mantener una mente positiva, eso me ha ayudado. Siempre se puede mejorar en todos los aspectos, un error sirve de motivación para el que sigue y así sucesivamente”, finalizó Muñoz.

