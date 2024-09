Brisa Hennessy revive su polémico duelo con la brasileña Tatiana Weston-Web en París 2024

La interferencia en la que incurrió la surfista Brisa Hennessy en las semifinales del torneo de surf de los Juegos Olímpicos París 2024 aún le duele a ella y a los costarricenses.

La inesperada acción ante la brasileña Tatiana Weston-Webb provocó que la oriunda de Matapalo, Puerto Jiménez, perdiera la oportunidad de llegar a la final de las justas parisinas en la disciplina de surf y con ello asegurar una medalla.

La actitud de la brasileña, aquel 5 de agosto, molestó a más de un seguidor de Brisa, quienes consideran que la sudamericana no solo se burló de la costarricense, sino que tampoco fue leal al no dejar que la tica tomara la ola. Sabiendo que tenía la prioridad y viendo que Brisa iba por la ola, se lanzó detrás de la tica y posteriormente reclamó ante los jueces, lo que provocó que Hennessy fuera sancionada y perdiera las opciones de pelear por una medalla.

No obstante, una Brisa muy consciente de lo sucedido en la competencia repasó junto a La Nación aquel instante que le provocó una de sus mayores tristezas, según mencionó la atleta luego de una conferencia de prensa organizada por el BAC tras su llegada al país este martes.

“Honestamente, todo pasó muy rápido en ese heat. Fue mi error (la interferencia). Lo que hizo Tati (Weston-Webb) fue totalmente legal. Fue muy difícil para mí mentalmente, pero creo que hay muchas lecciones en esto y estoy aprendiendo mucho. Es competencia, y hay cosas que suceden todo el tiempo de las cuales no se tiene control”, admitió Hennessy.

Aunque muchos costarricenses consideran que Weston-Webb hizo caer a Brisa en la trampa, la nacional reiteró que todo fue legal.

Brisa Hennessy y su afán de mejorar siempre

No obstante, al cuestionarle las razones por las cuales no ha podido derrotar a la sudamericana en sus últimos seis enfrentamientos, incluyendo las semifinales de los Juegos Olímpicos París 2024 y la final del Tour Mundial, Brisa insistió en que es una prueba para ambas y muchas cosas pueden suceder.

“Es competencia, y ella es una buena amiga. Es una increíble competidora y una gran persona. No sabemos por qué el universo hizo esto (ponerlas frente a frente en seis ocasiones en una temporada). Ese día (las semifinales de París 2024) no fue mi momento. Son cosas que ya pasaron y ahora debemos descansar y trabajar más fuerte porque ya estamos pensando en la temporada del 2025″, dijo Hennessy.

De acuerdo con la costarricense, no le queda más que trabajar duro, redoblar los esfuerzos y no darse por vencida, pues tiene claro que la victoria ha estado muy cerca, como la última vez en que se vieron las caras en el Tour Mundial, donde perdió por solo 60 centésimas (13.70 a 13.17).

Brisa señala que ser cuarta del mundo en los Juegos Olímpicos París 2024 y en el Tour Mundial es el resultado de una gran temporada, pero aún más el esfuerzo por mejorar día a día. Ella está segura de que vendrán mejores cosas en el futuro, tanto en lo personal como en lo deportivo.

“Estoy agradecida por ser cuarta en la Olimpiada y en el Tour Mundial. ¡Es increíble! Pero para mí fue un año de muchas lecciones, y de darle mucha gratitud a mi salud, mi deporte, y a mi familia. Todo pasa por algo, y hay que tener esa paciencia para lograr los objetivos, no desesperarse. Estoy emocionada por el futuro que me espera, por las Olimpiadas del 2028. Desde ahora me preparo para el futuro”, añadió Hennessy.