Boxeadora tica curó sus heridas en Panamá y recibió apoyo psicológico para retornar al ring

Juliana 'La China Rodríguez, junto a sus compañeros; David 'Medallita' Jimenez y Eduardo Sánchez, así como su mánager Ernesto Sandoval. Ellos fueron el apoyo para descartar el retiro. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

La enviaron a la lona sin darle un solo golpe. La negativa de avalar su participación en los Juegos Olímpícos de Tokio, en julio del 2021, fue debastador para Juliana La China Rodríguez, que había luchado por alcanzar el sueño de representar al país en la máxima justa deportiva planetaria.

Diez meses después la pugilista está de vuelta en el ring, recuperó la sonrisa, el optimismo y la pasión por el boxeo que la caracterizó en los últimos años. Juliana cumplirá su tercera pelea profesional este viernes 6 de mayo en la velada ‘Noche de futuros campeones’ en el Hotel San José Palacio, a partir de las 7 p. m., donde enfrentará a la nicaragüense Ninoska Morales en las 118 libras.

En la cartelera David Medallita Jiménez tendrá la pelea estelar cuando se mida al también pinolero Daniel Mendoza en las 112 libras, en una reyerta pactada a ocho asaltos.

La jornada la completan Eduardo Sánchez ante Lorenzo Garro (154 libras), Joseph Potoy contra Edwin Javier Ortiz (115 libras), y Robinson Rodríguez frente a Javier Cerrato (108 libras). Las entradas tienen un valor entre los ₡10.000 y ₡120.000 (grupo de ocho personas). Pueden adquirirse al teléfono 8525-1999.

Sobreponerse a la adversidad

Juliana no puede esconder que la pasó mal, que tuvo momentos en que deseaba dejarlo todo atrás, pero hubo personas que le ayudaron a no rendirse.

“Le soy sincera, fue un golpe más duro para mí. Pensé en el retiro, en dejarlo todo, tanto así que hablé con mi mánager Ernesto Sandoval y le dije que no quería boxear más, pero él se encargó de motivarme, de sacarme de esa depresión en que caí. Pasé meses muy mal. Sin embargo, tanto Ernesto como mis compañeros de Fight Club Promotions fueron mi principal apoyo”, comentó Rodríguez.

“Todos ellos lograron sacarme de esa situación, me ayudaron a volver a enamorarme del boxeo, a querer seguir en el deporte, lo que había sido mi vida. Me di cuenta que era momento de dejarlo atrás, de concentrarme en mi carrera profesional y demostrar que podía lograr todo lo que me había propuesto en el mundo del pugilismo”, agregó.

Precisamente su mánager ideó un plan para mantenerla ocupada. No solo ante la imposibilidad de pelear durante la pandemia, sino además para apoyarla psicológicamente, en un momento tan duro para ella.

“Fight Club me dio ciertos chineos como estar en un campamento en Panamá para entender un poco más cómo es el boxeo profesional, cómo lo toman en Panamá que es cuna de campeones mundiales y donde tiene una gran acogida. Allí estuve casi un mes viviendo esa experiencia y el olor a boxeo me motivó e inspiró muchísimo para continuar”, recordó Rodríguez.

También tengo un círculo bastante cerrado que me ha motivado mucho, mis amigos y mi familia que me han convencido a seguir amando lo que hago. Después de vivir todo eso he continuado adelante, dejé todo atrás y me doy solo de golpes en los entrenamientos con David (Medallita Jiménez) y el resto de los compañeros que buscamos dar ese salto y pelear por un título mundial”, admitió.

Ernesto Sandoval, mánager de la pugilista, recalcó que fue un trabajo muy arduo, pues Juliana pasó por etapas complicadas.

“La ayudamos con todas las posibilidades que teníamos. Desde un trabajo psicológico hasta entrenamientos muy fuertes que reactivarán ese deseo de competir. Fight Club Promotions confía en La China Rodríguez y estamos seguros que será una campeona mundial”, confesó Sandoval.