“Cuando este lunes me informaron que mi Wild Card o invitación fue declinada, fue muy duro. No puedo ocultar que he llorado, he tenido un mal día. Hablé con Rafael Vega, presidente de la Acobox y le pregunté las razones por las que no avalaron mi invitación; me dijo que no la avalaron porque había pasado al profesional, sin embargo, uno puede participar si tiene como máximo 10 peleas como profesional y si no ha disputado un título mundial”, aclaró Rodríguez.