Andrey Amador tomará la partida en uno de los eventos más exigentes de Costa Rica

Después de sorprender y ganar la emblemática Titan Desert, en el desierto del Sahara en Marruecos, el ciclista Andrey Amador volverá a montar su bicicleta para participar en la tercera fecha de la Serie CR MTB 2025 – Copa Chevrolet.

Andrey, quien el pasado 6 de mayo se coronó rey del desierto, será una de las grandes novedades en la prueba que se llevará a cabo este sábado 24 de mayo en el circuito de seis kilómetros en Pedregal, San Antonio de Belén.

“Es la primera vez que estaré en un CX desde el año 2006, por lo que me genera mucha ilusión. Además, como ya lo he mencionado anteriormente, el MTB siempre me ha gustado muchísimo y quiero hacerlo sin presión, disfrutando cada momento”, afirmó Amador mediante un comunicado de prensa.

La Serie CR MTB 2025 se posicionó como uno de los eventos de ciclismo de montaña más exigentes del país, al realizar una carrera en cada provincia, lo que brinda la oportunidad a cientos de competidores de participar.

Para Andrey Amador, será su segunda competencia en territorio nacional tras salir del retiro y ganar las 100 millas Anenal Epic, el pasado 5 de abril.

“Anuncié mi retiro del ciclismo profesional, por lo que no me impongo presión ni obligaciones a la hora de entrenar. Simplemente, estoy disfrutando un ciclismo que me encanta, el MTB. Además, me gusta mucho entrenar y estar en forma, por lo que, si me motiva competir, lo haré, alternándolo con otros proyectos que tengo a futuro”, agregó.

Andrey competirá en la categoría open o élite, la cual partirá a las 3:00 p. m. Sin embargo, la pista tendrá actividad desde las 8 a. m. con las distintas categorías.

La Serie CR MTB tendrá acción desde las 8 a. m.

La Serie CR MTB abrirá espacio para las categorías prejuvenil y juvenil, así como Sub-23 masculino y femenino, Open masculino y femenino, y Máster masculino y femenino. Las categorías menores tendrán un tiempo de competencia de 45 minutos, mientras que el resto de las divisiones competirán durante dos horas.

Además de la Copa Chevrolet, el circuito de Pedregal albergará las 12 Horas MTB, una exigente prueba de ciclismo de montaña que combina estrategia, trabajo en equipo y fortaleza mental. No obstante, esta competencia de resistencia puede realizarse en formato individual, en parejas o en equipos de cuatro personas.

Las categorías para la prueba de 12 horas incluyen participación individual, equipos open mixto, open masculino, máster mixto y máster masculino. Por su parte, la categoría de 6 horas estará habilitada para parejas en las divisiones open masculino, máster masculino y open mixto.

El costo de inscripción para la Copa Chevrolet de la Serie CR MTB es de ¢28.000 por persona en la categoría individual. Para la competencia de resistencia, el valor es de ¢28.000 para la modalidad de 3 horas individual, ¢56.000 para las 6 horas en parejas y ¢112.000 para las 12 horas en equipos de cuatro.

Las inscripciones están disponibles únicamente a través de los sitios web www.seriecrmtb.com y www.mitienda.cr.