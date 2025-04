Andrey Amador protagoniza regreso triunfal al ciclismo tico

Andrey Amador volvió a competir después de anunciar su retiro del ciclismo profesional. Aquella decisión acompañada de una recomendación médica de su cardiólogo, y de pensar muy bien que era lo mejor para él y su familia, el máximo exponente del ciclismo centroamericano había prometido que no se desligaría de su idilio con la bicicleta.

Dicho y hecho, porque el capo del ciclismo tico tiene algunos proyectos en mente, pero lo más inmediato competir este 5 de abril en la sexta edición del evento Toyota Arenal Epic.

Andrey Amador se demoró cinco horas con dos minutos y cincuenta segundos (5:02:50) para ser el vencedor de las 100 millas en esta carrera de MTB, donde volvió a degustar la adrenalina de verse en una carrera, en una modalidad que dejó de lado durante años para perseguir su sueño.

Se dedicó al ciclismo de ruta, primero en el pelotón amateur de España para buscar ese salto a profesionales, que logró darlo y se convirtió en uno de los mejores gregarios del mundo.

Andrey Amador provocó una locura total, logrando que miles de costarricenses no se despegaran del televisor viéndolo correr el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia en múltiples ocasiones.

Aquello se acabó, porque la salud es lo primero, pero también venía el momento de retomar pasiones que había dejado de lado, como el MTB, protagonizando este sábado un regreso triunfal al ciclismo tico.

La competencia puso a prueba la resistencia de los pedalistas, en 28 categorías de las tres distancias: 100 millas, 90 kilómetros y 45 kilómetros. Las tres distancias tuvieron la salida y llegada en la plaza de fútbol de Zeta 13, en La Fortuna, San Carlos.

Andrey Amador dio espectáculo en Arenal. (CCK Centroamérica/Fotografía)

Cada una tenía segmentos de lastre, barro, sendero técnico y hermosos pasajes, con el volcán Arenal siendo el testigo del paso de los pedalistas.

En el caso de Andrey Amador, él lo disfrutó todo, hasta ese sufrimiento propio de las carreras cuando las cosas empiezan a complicarse sobre la marcha.

Después de llegar en solitario a la meta y mientras daba declaraciones, se abrazó con Paolo Montoya, ese ciclista que era su rival desde que competían en la categoría infantil.

“Fue bonito reencontrarme con exrivales de cuando teníamos doce y trece años como Paolo Montoya y un poquito más tarde Enrique Artavia y Jonathan Carballo, es bonito encontrarse uno aquí”, afirmó Andrey Amador.

También relató parte de lo que vivió en la carrera y cómo salió adelante ante la adversidad.

“Pinché de salida, me sellé un poquito y por dicha nada más tuve que darle aire y volver a perseguir. Luego se me rompió el bloqueo en el asiento y al final se me rompió el bloqueo de la bicicleta, entonces iba sin eso. Y sin eso, uno gasta mucha energía, pero es parte de... A todos algo nos pasó”, contó Amador.

Él simplemente se dedicó a disfrutarlo, motivado porque sabía que su esposa Laura Segú y sus hijas Gretta y Abril lo esperaban en meta; pero también desató una algarabía entre la afición, porque tenerlo compitiendo de nuevo en territorio nacional no pasaba desapercibido para nadie.

“La verdad que una carrera preciosa, durísima y donde el factor suerte también juega, al final yo creo que a todos nos pasó algo, porque a mí me tocó pinchar desde salida y se me rompió un poco la bici. Fue un evento precioso, muy duro y felicidades a todos”, indicó.

No estaba en el Giro, el Tour, ni la Vuelta a España; tampoco representando al país en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos, pero se encontraba en una competencia después de mucho tiempo. Y evidentemente, estaba dispuesto a darlo todo.

“Es el ciclismo, es que uno es igual de competitivo, se arriesga igual, pero de una manera más cercana a la familia, y para poder compartir. Aquí en el Arenal es precioso, ya estuvimos apoyando lo que fue la Vuelta Amateur y ahora estamos aquí apoyando el Arenal Epic, que desde que vine a hacer el reconocimiento me pareció una ruta increíble”, relató en declaraciones recopiladas por el sitio especializado CRCiclismo.

Andrey Amador volvió a decir presente en una competencia de ciclismo en Costa Rica. (CCK Centroamérica/Fotografía)

¿Ahora el ciclismo es una etapa para disfrutar? “Sí, ahora estoy disfrutando, pero durante el recorrido fue muy pero muy duro, por las condiciones. Salimos con lluvia, luego por dicha empezó a salir el sol. Fue un día sumamente duro y era mi primera carrera de MTB después de casi 20 años. La última yo creo que fue en 2006, iba con ese miedillo, pero la verdad que contento”, respondió.

Andrey Amador recordó que ha tenido un año muy complicado y volver a subirse en una bicicleta para competir se convierte en una alegría que ni siquiera puede describir.

“Este año probablemente hubiera tenido que estar compitiendo aún en el ciclismo profesional; me tocó adelantar el retiro, así que para mí estar ahora disfrutando con la familia es la otra parte. Todo pasa por algo en la vida y la verdad que esto es disfrutar”, añadió.

Fue después de anunciar su retiro que el propio Andrey Amador confesó a finales del año pasado que una de las razones para tomar esa decisión fue una fibrosis en el corazón. Al principio no quería que eso trascendiera, al tratarse de un tema de salud.

Pero luego, cayó en cuenta de que al contar su caso, podría ayudar a más personas que practican deporte y que ignoran cómo está su corazón.

Y fue cuando entonces relató al periodista Steeven Mora en CRCiclismo que siempre ha tenido una fibrosis en el corazón, y que por eso ha estado en revisiones, pero la de hace dos años evidenció un poquito más complicada la parte de la lesión en el corazón. Así que debían estar más atentos.

El año pasado, cuando se efectuó los chequeos, vieron que la parte de la fibrosis había aumentado. En Barcelona le recomendaron no seguir corriendo a nivel profesional, lo mismo pasó en Costa Rica.

Así que no tenía mucho que pensar y contó eso con el fin de ayudar a concientizar a las personas de que antes de practicar cualquier deporte, deben hacerse una revisión.

“No quiere decir que no puedo hacer deporte, lo puedo hacer, pero es diferente que ir a un Giro de Italia, un Tour de Francia, una Vuelta a España o una misma Vuelta a Costa Rica, que tiene temas de deshidratación, de calor, frío, lluvia; situaciones extremas que llevan al cuerpo al máximo, que pueden ser cositas que pueden ser un riesgo para un deportista”, dijo Amador en esta entrevista.

Él podía seguir, pero tomó la decisión de no arriesgar de más ante la recomendación médica, pensando en él y en su familia. Se retiró del ciclismo profesional, pero sigue siendo ciclista, como lo demostró en su regreso triunfal al MTB.

Resultados 100 millas élite masculino

1. Andrey Amador (Víctor Vargas) 5:02:50

2. Paolo Montoya (Colono BikeStation kölbi) 5:04:46

3. Luis Mejía (Pedregal 7C Defender Cempro) 5:07:33

Resultados 100 millas élite femenino

1. Cristel Espinoza (Pedregal 7C Land Rover Cempro) 6:17:27

2. Krissia Araya (CBZ Dekra Secnet) 7:04:31