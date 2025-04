¡Bombazo! Andrey Amador vuelve a la competencia internacional

Después de anunciar su retiro hace poco más de cuatro meses y regresar al ciclismo de montaña con una victoria, el pedalista Andrey Amador confirmó que volverá a competir internacionalmente.

Amador participará en una de las competencias de mountain bike más exigentes e icónicas de la actualidad: la Titan Desert Marruecos, que se llevará a cabo del 1.º al 6 de mayo de este año, gracias al patrocinio del Grupo Liberty Latin America.

La carrera recorrerá 550 kilómetros, divididos en seis etapas, con un promedio de 110 kilómetros por día y con exóticas travesías a través del desierto. Amador partirá este miércoles 16 de abril hacia Marruecos para reconocer parte del recorrido y adaptarse a las altas temperaturas de la prueba.

“Para nosotros es una experiencia nueva la que vamos a afrontar. En nuestro caso, vamos a aprender y tratar de ser competitivos. Hace dos semanas gané el Arenal Epic, lo que me dio ese punto de motivación para subirme nuevamente a la bicicleta. Vamos con todo”, manifestó Amador en conferencia de prensa.

El pedalista agradeció a la empresa Liberty, en especial a José Pablo Rivera Ibarra, director de Comunicaciones de la compañía, por el apoyo, que no solo incluye el patrocinio, sino también algunos elementos de navegación que serán indispensables para su travesía en el desierto.

“Como dije, todo es nuevo para mí. Por lo que me han contado, no se trata solo de fuerza y coraje, como en cualquier prueba de mountain bike. Aquí entra en juego la estrategia, la navegación mediante GPS. No es lo mismo usarlo en la ciudad, donde hay referencias, que en el desierto. Será muy interesante”, explicó Amador.

Andrey Amador desea apoyar a los jóvenes

Andrey también señaló que otro aspecto importante a considerar es el postcompetencia, ya que se duerme en tiendas de campaña en el desierto, la alimentación es igual para todos y cada competidor debe atender la parte mecánica de su bicicleta, algo muy distinto a lo que vivió cuando participaba en las mejores carreras de ruta a nivel profesional.

“Como ciclista profesional, a lo largo de mi trayectoria, tuve el honor de representar a Costa Rica en las competencias internacionales más prestigiosas, logrando cosas que nunca imaginé. Esta vez no es la excepción y, gracias a Liberty, esperamos seguir poniendo en alto el nombre de Costa Rica”, afirmó Amador.

Según el propio Andrey, su retorno al ciclismo en la modalidad de montaña es una oportunidad para devolver al país algo de lo que ha aprendido y para colaborar con las ligas menores y comités de deportes, donde se encuentran los nuevos talentos del ciclismo nacional.

Durante la última década, Andrey formó parte del pelotón internacional en equipos como Movistar Team, Ineos y Education-EasyPost, hasta que en noviembre de 2024 anunció su retiro del ciclismo profesional.

En su palmarés destaca la victoria en una etapa del Giro de Italia en 2012, donde incluso fue líder por una jornada en 2016. También corrió el Tour de Francia y la Vuelta a España, entre otros eventos. Además, representó a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

“Quiero devolver esa experiencia a los jóvenes. Hemos estado pensando en la manera de ayudarlos, de darles herramientas. Pude decidir alejarme de todo y seguir andando en bicicleta sin más. Pero sé lo importante que es para los jovencitos contar con apoyo, y junto a mi familia y empresas como Liberty, esperamos lograrlo”, concluyó Amador.