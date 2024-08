30 ticos estarán en la ‘Maratón para Todos’ en los Juegos Olímpicos París 2024

Después de superar diferentes retos, como correr 21 kilómetros hasta dos veces por semana, completar carreras en la noche, rutinas en el gimnasio, participar en triatlones y otros eventos deportivos, 30 atletas costarricenses se clasificaron a la llamada “Maratón para Todos,” que se celebrará como parte de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El evento, en el que participarán 2.024 corredores del todo el mundo, entre aficionados y exatletas olímpicos que ya no están en la categoría élite, se llevará a cabo este sábado 10 de agosto, a partir de la 1 p. m. hora de Costa Rica. Tendrá el mismo recorrido oficial que el maratón femenino de los Juegos Olímpicos, lo que sin duda representa una gran oportunidad para los atletas aficionados.

Los resultados se debían subir a una página web y a los competidores se le asignaban diferentes puntos por retos cumplidos, tiempos obtenidos y hasta la compra de productos patrocinadores.

Todos los atletas que participen tendrán una medalla conmemorativa, pero no van a disputar preseas de oro, plata y bronce, al ser una competencia de aficionados. El ganador tampoco recibirá los $50.000 que la World Athletics determinó para los vencedores élite de los eventos del programa olímpico de atletismo, de París 2024. Se trata de una carrera centrada en el espíritu olímpico y la oportunidad de correr en un gran escenario sin ser profesional.

Por Costa Rica estará presente, entre otros, la maratonista Gabriela Traña, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012. Ella participará junto a cinco integrantes de su equipo, formando así el grupo más numeroso de un mismo equipo costarricense, liderado por su entrenador Juan Carlos Vega.

También estarán atletas entrenados por el maratonista César Lizano y otros corredores costarricenses que residen en el extranjero.

Gabriela Traña comentó que durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se prometió a sí misma regresar a unas olimpiadas. Aunque no lo logró en la categoría élite para Río 2016 y Tokio 2020, se emociona al participar en un evento masivo donde muchos corredores, que de otro modo no tendrían la oportunidad de estar en unas olimpiadas, puedan vivir esa experiencia y sentirse “atletas olímpicos.”

“Es un sueño hecho realidad. Pensé que ya no lo iba a lograr, pero la vida me dio otra oportunidad y estaré en París 2024, en mis terceros Juegos Olímpicos. Aunque de una manera diferente, lo haré con gran satisfacción, ya que no estaré sola, pues iré con mi equipo de atletismo. Será inolvidable e histórico,” comentó Traña.

Gabriela Traña motivó a su equipo de atletismo

Gabriela añadió que estas son experiencias muy diferentes. En Beijing 2008 tenía la expectativa de lo que podría suceder, mientras que en Londres 2012 experimentó la mejor preparación posible para asistir. Ahora, en París 2024, irá a disfrutar con su equipo de atletismo y su familia.

“Sinceramente, estuvimos investigando por qué, de mi equipo, clasificamos seis atletas a la ‘Maratón para Todos’ en París 2024. Recuerdo que desde que concluyeron las olimpiadas de Tokio 2020, comenzamos a buscar información sobre cómo completar los retos y cómo se sumaban los puntos para asistir. Motivé a todos los integrantes de mi equipo a lograrlo. Al final, seis logramos la clasificación,” añadió Traña.

De los atletas que lograron un cupo por el equipo de Gabriela Traña destacan Marvin Mora y Fernando Arguedas, quienes trabajaron duro para lograr clasificarse.

En el caso de Marvin Mora, de 49 años y gerente de recursos humanos de Garnier & Garnier, confesó que correrá su novena maratón y espera que sea un recuerdo imborrable, correr en París, de noche, en un recorrido icónico.

“Desde niño siempre seguí los Juegos Olímpicos, no me pierdo las transmisiones desde Los Ángeles 84 y recuerdo cómo Costa Rica le ganó a Italia 1-0. Siempre quise participar en un evento de este tipo, pero mis condiciones físicas y el tiempo no me permitían alcanzar el nivel élite. Con el atletismo encontré una gran pasión, un estilo de vida saludable. Desde inicios del 2023, empecé a hacer las pruebas y en octubre de ese mismo año recibí la noticia de haber sido admitido,” indicó Mora.

Mientras tanto, Fernando Arguedas, se considera un apasionado del deporte y además practicante de natación y ciclismo, añadió que se emocionó al conocer la competencia y realizó todos los retos posibles para ganarse un cupo.

“Es un sueño clasificar a esa maratón. Desde el momento en que nos enteramos de que esta maratón existía, supe que era para mí. Puse todo mi esfuerzo en lograr los puntos, cumplir los retos para clasificar y ser escogido. Finalmente, lo logré. Además de correr, anduve en bicicleta y nadé, sumando puntos y multiplicando mis opciones Incluso comprando productos de los patrocinadores,” dijo Arguedas, de 44 años, quien trabaja en el Ministerio Público.