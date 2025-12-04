Otra apelación en la mesa sacude al fútbol costarricense y ya provocó un partido suspendido

Jicaral Sercoba perdió en los lanzamientos de penal ante Cariari - Pococí, en los cuartos de final de la Liga Ascenso, pero presentó una apelación en la Liga de Ascenso del Torneo Apertura 2025.

No solo el Municipal Liberia está peleando los puntos en la mesa frente al Deportivo Saprissa. El equipo Jicaral Sercoba, de la Liga de Ascenso, también presentó un recurso de revocatoria que ya provocó la suspensión de un partido.

Jicaral fue eliminado por Cariari Pococí en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Segunda División. El segundo juego de la serie, celebrado el domingo pasado en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, finalizó 1-1 en los 90 minutos, por lo que tuvo que irse a los tiempos extra y penales, donde los caribeños ganaron 4-3. El duelo de ida terminó 0-0 en Cariari.

Según una fuente cercana a La Nación, la apelación se presentó debido a que un miembro del cuerpo técnico visitante fue sustituido por otro, y el reemplazado permaneció en el banquillo durante el compromiso.

De acuerdo con el departamento de prensa de la Liga de Ascenso, el partido entre Palmares y Cariari Pococí, por las semifinales del Torneo Apertura 2025, que debía jugarse este jueves 4 de diciembre, fue suspendido.

Una vez que se emita el fallo definitivo correspondiente, se procederá a informar cómo quedó conformada la serie 2.

Por su parte, la serie 1, entre Quepos Cambute e Inter San Carlos, se mantiene en su horario establecido para este jueves, en el estadio Finca Damas, a la 1 p. m.

El fútbol de Costa Rica afronta una serie de situaciones que atentan contra el desarrollo normal del campeonato