Caos sacude la Liga de Ascenso: Apelación por un utilero y un médico mantiene suspendida una semifinal

El Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso tuvo un traspié inesperado que mantiene suspendida una de sus semifinales

Por Juan Diego Villarreal
Cariari Pococí Liga de Ascenso Torneo Apertura 2025 5 de diciembre del 2025 Cortesía: Cariari Pococí
Cariari Pococí celebró el pasado domingo su clasificación a las semifinales del Torneo de Apertura 2025, de la Liga de Ascenso. Sin embargo, una apelación en la mesa lo tiene fuera del certamen. (La Nación/Cortesia: Cariari Pococí)







Torneo Apertura 2025Liga de AscensoJicaral SercobaCariari PococíApelación por puntos
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

