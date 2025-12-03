Liberia pide los puntos ante Saprissa por alineación indebida de jugador

Saprissa triunfó 3 a 1 ante Liberia pero podría perder los puntos en la mesa.

El Municipal Liberia pidió este martes por la noche los puntos del juego que perdió contra Saprissa el pasado fin de semana.

Los morados ganaron 3 a 1, sin embargo, los pamperos detectaron lo que para ellos es una alineación indebida de un jugador, por esto solicitaron ante el Comité de Competición las tres unidades. Se trata del juvenil morado Johnny Myrie, quien ingresó al minuto 90 del partido.

Wilder Eusse, presidente de Liberia, confirmó la noticia a La Nación y además contó cómo detectaron lo sucedido.

“Nosotros presentamos una apelación el día martes por la noche para que se pueda corroborar la situación. Creemos que estamos en derecho de exigir los puntos y esperamos la comprensión y que nos den la razón”, declaró.

Eusse explicó que el jugador morado Johnny Myrie recibió su quinta amarilla en el último partido que disputó con la categoría U-21 de los morados, lo cual provocaba que el futbolista cumpliera ese partido de sanción en su categoría para luego ser tomado en cuenta en la Primera División, situación que no se dio.

De hecho, este diario tiene una copia del acta del juego que disputó Saprissa U-21 contra Sporting U-21, el último que enfrentaron los morados porque no clasificaron a las fases finales, en el que se lee en el reporte: ‘El jugador Johnny Myrie Lewis del equipo Deportivo Saprissa acumula 5 amarillas en el campeonato’.

Johnny Myrie, según la Unafut, debía cumplir ese partido de sanción en la primera jornada U-21 del próximo campeonato.

Hanzel Zúñiga, gerente deportivo liberiano, agregó que según el reglamento la única forma para que Myrie cumpliera la sanción en un juego de Primera División es que durante la fase regular sumara tres partidos completos en el equipo saprissista de esa categoría, así los morados podían justitificar que formaba parte de la primer planilla.

“La notificación de la sanción llegó el 27 de noviembre, por lo que él no podía jugar ya que estaba fuera hasta 2026, ya que no cumple con los requisitos para decir que cumplió la sanción con la Primera División en un partido como por ejemplo el que jugó Saprissa contra Herediano. Él, al no tener los tres partidos completos en Primera debe cumplir su sanción en su categoría para luego ser tomado en cuenta en otra o la misma categoría”, enfatizó.

Myrie entró en el partido de la máxima categoría por Kenay Myrie.

“Nosotros nos dimos cuenta porque estábamos planificando la parte de liga menor nuestra y para esto analizamos alineaciones y demás y notamos la sanción del chico, pero también notamos que ingresó contra nosotros en Primera División en el minuto 90″, recalcó.

De esta forma, ahora el torneo nacional entra en incertidumbre, ya que el cuadro pampero, si obtiene estas tres unidades, podrá asegurar su clasificación y además hasta entraría en disputa del segundo lugar del campeonato. Por su parte, en este escenario, si les reciben la apelación, Herediano quedaría eliminado.