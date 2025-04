Óscar Ramírez ya tiene un diagnóstico claro de Alajuelense

Óscar Ramírez ya había estudiado el comportamiento de Liga Deportiva Alajuelense a través del video, pero necesitaba ver movimientos, reacciones y reflejos de los jugadores desde el propio lugar de los hechos, desde el verde, pisando zacate, en vivo y a todo color.

Su primera reacción en este regreso al fútbol fue exactamente igual a lo que pasaba con Alexandre Guimaraes, costándole dirigir por qué la Liga no ganó.

“Creo que se queda corto en el sentido de que creamos demasiadas oportunidades. Tema de trabajo, de afinamiento en el caso de lo que es la definición”, manifestó Óscar Ramírez, luego del empate 1-1 entre Alajuelense y Saprissa.

Por una parte, se sentía tranquilo porque la Liga generó 22 remates frente a 7 de su rival. El problema no pasa por la producción, porque el volumen ofensivo y las ganas sí se dan.

Lo que falta es puntería y contundencia, pero según el Macho, también deben dar énfasis a mejorar algunos aspectos en labores defensivas, como las referencias.

“Hay un concepto ahí que se emplea casi en el área que se juega zona cuando realmente la zona tiene sus espacios que pueden ser aprovechados, como Ariel Rodríguez, que se sale de la zona y nosotros mantenemos un tema y no referenciamos hombre a hombre en los centros”, expresó el Macho.

Para él, eso es un factor por pulir y contó que es algo que venía trabajando con los cachorros del semillero rojinegro en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

“En la creación de las jugadas fuimos muy contundentes en el manejo, en las ocasiones, y contrario sería la definición, que creo que es un tema país por mejorar”, citó.

Sin embargo, se siente optimista, porque vio en cancha a una Liga esforzada, jugando con el corazón y en comunión con la feligresía manuda.

Casi no tiene tiempo y agradece esta semana larga, porque dijo que hay conceptos que necesitan mejorar, como referencias, definición y el manejo tanto en defensa como en ataque. También le urge amarrar la clasificación, porque considera que eso le dará chance de pensar en otras situaciones.

Indicó que a él le gusta corregir con posicionamiento del cuerpo y que haya malicia en los jugadores, en el buen sentido de la palabra.

“Yo tengo que estimular, ver de qué manera cómo encuentro porque ahí hay gente con velocidad, hay gente con buen pivoteo, con buen cabeceo, pero voy a la parte de Alejandro Alpízar, del Gugui Ulate, ese tipo de jugador que se criaba en la calle y luego venía a las instituciones y ya llegaban con eso”, citó.

Lamentó que los tiempos cambian y que por ejemplo, hoy pasa por su pueblo, en Belén y no ve mejengas en la plaza.

Alberto Toril tuvo un par de ocasiones claras para anotar, incluido un remate de chilena. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Particularmente me gusta analizar a los rivales, buscar situaciones que me puedan favorecer y buscar ese tipo de jugador que me pueda ayudar a molestar a los rivales (... ).

”Por ejemplo, Alberto Toril entra en los últimos minutos buscando el cabeceo, porque estábamos produciendo muchos centros y necesitaba un muchacho de esas características", relató.

Hoy quiere conocer muy bien a cada uno de los integrantes de la Liga, misión en la que le ayuda Bryan Ruiz, para tomar decisiones.

