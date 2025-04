Un jugador de esos que ‘meten pata’ podría volverse clave para Óscar Ramírez en Alajuelense

Si se echa el casete atrás y se piensa en el tipo de jugadores que le gustaban a Óscar Ramírez, pareciera que en el plantel actual de Liga Deportiva Alajuelense se encuentra un futbolista con esas características específicas, de esos que como se dice popularmente, “meten pata”. Y en el clásico, eso empezó a verse.

Ya venía jugando con Alexandre Guimaraes, pero pareciera que con el Macho podría hacerlo mucho más y se notó desde el mismo clásico del 21 de abril, que terminó 1-1, con anotaciones de Diego Campos y Ariel Rodríguez.

Se trata de Guillermo Villalobos, quien fue de la partida en el mediocampo, junto a Celso Borges y Alejandro Bran. Él jugó en lugar del colombiano Larry Angulo, esa ficha que era inamovible en el esquema del extécnico de la Liga y que en el debut del Macho ni siquiera estuvo en la suplencia.

Al consultársele sobre esa impresión que queda en el aire, de que él se ajusta muy bien a lo que Óscar Ramírez tendría en mente para esta nueva etapa con Alajuelense, Guillermo Villalobos primero sonríe, porque en el fondo, sabe que es cierto.

Desde que él llegó a la Liga, se ha desempeñado como defensa, contención y hasta lateral. En lo que va del Torneo de Clausura 2025, contabiliza 769 minutos, distribuidos en trece juegos, de los cuales, en ocho fue titular.

“Gracias a Dios lo venía haciendo con Guima como contención, entonces no es nada nuevo y el profe también me preparó para este partido. Ahí me siento bastante cómodo y yo creo que ahí puedo aportar por mi marca, por mi buena salida y donde el profe me necesite, ahí estaré disponible”, aseguró Guillermo Villalobos.

Su pensamiento es que debe estar disponible siempre, y que eso no aplica solo para él, sino que debe ser la mentalidad de todos.

“En los momentos que él me necesite, si necesita que sea titular o diez minutos, lo haré de la mejor manera, porque quiero defender estos colores”, mencionó, para confesar que lo que el Macho les dijo que todos tienen que correr. Eso no es negociable.

Hoy se ocupa más en eso que en pensar si por la mente del entrenador pasará la idea de jugar con línea de cinco, como lo hacía años atrás, de cuatro, o si a él le pedirá que lo haga de contención o de central.

“Donde el profe me necesite yo voy a correr detrás de la bola por la institución”, insistió el futbolista que nunca ha ocultado que tiene ese ADN liguista del que también habla el Macho.

Guillermo Villalobos: ‘Por estadísticas le pasamos por encima a Saprissa’

Sobre lo que fue el clásico en sí, Guillermo Villalobos tenía un sinsabor, porque está convencido de que ese partido debieron ganarlo, así como ocurrió también con otros empates que se han dado en este torneo.

“Claramente tenemos que ser superiores en todo y lo importante es en el marcador, no lo fuimos en esta circunstancia, pero nos queda trabajar. La gente vio una cara diferente del equipo, porque nos alentó los 90 minutos, vio que corrimos, dimos lo máximo, pero ya solo queda en el profe trabajar ese extra y seguir mejorando.

”Esta semana es larga y el profe lo tiene claro. No sé si hay que hacer doble sesión o triple sesión para agarrar la idea del profe, queda poquito en este torneo y lo que queremos es ser campeones”, expresó Guillermo Villalobos.

Guillermo Villalobos confía en Óscar Ramírez

A él le costaba encontrar explicaciones sobre por qué Alajuelense no consiguió ese segundo tanto, que lo buscaron, pero no llegó.

“El trabajo fue poco, fueron dos o tres días que él intentó imponer su juego, creo que lo entendimos bastante bien y al final hicimos un gran partido. No era el resultado que queríamos, estábamos en nuestra casa, pero yo creo que por estadísticas le pasamos por encima a Saprissa.

”Tuvimos 22 llegadas, ellos tuvieron dos o tres mucho, pero también debemos tener más cuidado en ese último tercio y concluir las jugadas”, destacó el futbolista rojinegro.

Alajuelense permanece en el tercer lugar de la tabla, con 35 puntos y el domingo visitará a Puntarenas FC, en una sede por definir, debido al veto que pesa sobre el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez.

