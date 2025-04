Conferencia de prensa del Macho Ramírez: olvidó el nombre de uno de sus jugadores y habló de Gugui Ulate

-¿Qué le genera satisfacción y qué le genera incomodidad?

-El empate se queda corto, creamos demasiadas oportunidades. Hay un tema de trabajo, de afinamiento en definición, me deja satisfecho generar ocasiones. De mejorar está el tema defensivo, las referencias, en el área no referenciamos a Ariel en el hombre a hombre, hoy se dio esa situación.

“Fuimos contundentes en creación de jugadas, y al contrario (lo negativo), la definición, es un tema de mejorar en todo el país”.

-Más allá del resultado, ¿cómo vivió el partido? La entrada al estadio, el apoyo de la afición.

-Caramba, no soy de emotividad, en el fútbol me tocó muchas veces que se anota un gol y tengo que estar dando indicaciones. Pero me sentí agradecido con el cariño que mostró la gente. No magnifiqué el tema de tanto apoyo y el valorar el trabajo que se hizo anteriormente, eso me llegó. Se los agradezco de corazón, son momentos únicos que uno va a recordar hasta el día de la muerte.

-¿Cómo será trabajar contra el tiempo en las próximas semanas?

-Es muy valioso tener semana larga, mañana tenemos sesión de recuperación con un grupo y con otro mejorar conceptos como referencias en defensa y definición. Hay cosas que noté que tienen importancia dentro de la táctica.

-A la Liga en estos años se le ha criticado mucho el partido grande, que no saca el resultado. Usted pidió paciencia, ¿cuánto falta para dar ese paso que el aficionado espera?

-No es de magia, hay que saberlo llevar. La afición agradece el esfuerzo, no es que no se hiciera antes. Todos los partidos son diferentes, me compete la mejoría en definición, no sé si fueron como 15 o 20 opciones que hicimos. Vamos a mejorar para poder dar esa alegría. En este momento tengo que asegurar la clasificación.

-Hoy generaron 22 remates a marco, pero la definición sigue siendo un problema. Toril perdió una que era el triunfo de la Liga.

-A mí me gusta corregir con posicionamiento del cuerpo ante estas situaciones. Es un tema que se nos ha ido de las manos, el potrero, la malicia (...) Jugadores de antes como Alpízar, Gugui Ulate, se criaban en la calle y luego llegaban a los equipos. En mi pueblo, Belén, ya no veo mejengas, es un trabajo que hay que recuperar. Necesitamos desarrollar esos delanteros, hay que volverlos a traer al fútbol por su entorno e inteligencia.

-¿Usted va a apostar por equipo base o va a rotar?

-Me gusta analizar los rivales, buscar situaciones que puedan favorecer, el tipo de jugador que pueda ayudarme. Hoy quería apostar por la velocidad, Paulo apostó por gente más de peso, por momentos hacía línea de tres o cuatro. Quise buscar velocidad con este muchacho, el colombiano (le dicen el nombre, Lucumí)... siempre me han costado los nombres.

“Saprissa se arrecostó en su zona y estuvimos encima de ellos 20 minutos. Bryan me da el conocimiento de algunas características para tomar decisiones”.

-¿Qué tanto cambió el fútbol de Costa Rica de la última vez que dirigió a hoy?

-Es más estudioso, en mi primera etapa aproveché por ejemplo de un plantel tal vez no tenía tanta técnica, pero un corazón muy grande. Ahora todo mundo ha abierto la parte de desarrollo, se ven conceptos interesantes en otros equipos. Tenemos que recuperar la corrección técnica y la individualidad, también la táctica, el saber marcar, porque se da mucha situación de agarre.

-¿Qué rol le va a dar a Celso Borges?

-Es un muchacho totalmente enamorado del fútbol, está en una etapa bonita, donde sabe darle agilidad y manejar el juego. De hecho ahora que conversamos con Guima, me dijo que se lo cuidara, es muy profesional, ya lo conocía de la Selección. Son jugadores que facilitan el partido, la táctica, manejo de grupo, ojalá hubiera muchos de esos que den la parte de moral, valores y profesionalismo.