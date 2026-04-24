Óscar Ramírez toma una decisión con Alajuelense en medio de la incertidumbre

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En medio de la incertidumbre sobre si continuará o no, Óscar “Macho” Ramírez se concentra en su presente inmediato y tuvo que ingeniárselas para encontrar soluciones a un problema más que se le presentó de manera inesperada en Liga Deportiva Alajuelense.

Con la plaga de lesiones a la que los rojinegros han tenido que hacer frente, y que se refleja en el partido de este jueves ante Puntarenas (donde podría quedar sellado su destino), la defensa se convirtió en el blanco predilecto para propiciarle fuertes dolores de cabeza al “Macho”.

Con Alexis Gamboa recién reintegrado por una dolencia muscular y con las bajas de Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos, diagnosticados con ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla, la situación puso a pensar al estratega.

Aunque Gamboa diga que “si me rompo, me rompo y ya está”, Óscar Ramírez tampoco quiere una recaída y la intención era que fuera poco a poco. De hecho, el espigado defensor no está en convocatoria esta noche.

¿Qué decisión tomó Óscar Ramírez para el partido entre Alajuelense y Puntarenas? La Liga presenta un once titular conformado por Washigton Ortega, Fernando Piñar, Isaac Badilla, Aarón Salazar, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Kenneth Vargas, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Mientras que en suplencia se encuentran Bayron Mora, Deylan Paz, Jenzel Aguilar, Jeison Lucumí, Deylan Aguilar, Ángel Zaldívar, Celso Borges, José Alvarado, Raheen Cuello y Giankarlo Romulus.

Eso significa que la apuesta del “Macho” es que Fernando Piñar retome funciones de defensa central, como lo hacía en el pasado. Y en banca hay dos centrales de liga menor, que son Jenzel Aguilar y Giankarlo Romulus.

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