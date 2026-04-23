¿Será el último partido de Óscar Ramírez con Alajuelense en el Morera Soto?

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo que va de este semestre no ha sido fácil para Óscar Ramírez y Liga Deportiva Alajuelense.

Óscar “Macho” Ramírez podría dirigir esta noche su último partido al frente de Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El contrato del técnico que históricamente ha ganado más títulos con el equipo masculino de la Liga expira en este torneo, y él mismo le pidió al gerente deportivo, Carlos Vela, esperar hasta el final para luego tomar decisiones.

Alajuelense se encuentra en la cuerda floja y un paso en falso esta noche ante Puntarenas podría significar la eliminación inmediata de la Liga.

El campeón nacional también tiene una posibilidad de clasificar a semifinales. El panorama es complicado, pero la opción está.

Para que eso ocurra, los rojinegros no sólo tienen que vencer a Puntarenas en casa y a Liberia de visita; sino que el domingo también requieren que el descendido Guadalupe le gane a Cartaginés.

Lo que ocurra en el banquillo de Alajuelense pasará mucho por la propia decisión que tome el propio Óscar Ramírez, sobre si quiere continuar o no.

¿Seguirá el “Macho” al frente de la Liga? La pregunta no se percibe tan sencilla de resolver. Antes de que incluso terminara el torneo pasado, en el que Alajuelense consiguió su estrella 31, Óscar Ramírez dijo en el programa Camerino de Wílmer López y del periodista Antonio Alfaro que no sabía cuánto tiempo más se veía como director técnico.

“No sé, puede ser en cualquier momento que no, es decir, es que es una vida difícil, me ha costado recuperarme y volver a entrar al rol y hay momentos en que ya se me hace pesado.

”Es decir, como lo digo yo, la mente tal vez no, pero el cuerpo sí le va diciendo a uno que ya es pesado el asunto. Entrás en la etapa del carné de oro, todavía me falta, pero la procesión va por dentro”, apuntó Óscar Ramírez en esa charla en diciembre.

Pero también ya este año, el propio “Macho” (de 61 años de edad) ha dicho en reiteradas ocasiones que el torneo no ha sido lo esperado para la Liga, el entrenador asegura que se siente con los deseos de sacar a su equipo adelante.

Con esas dos posiciones de Óscar Ramírez, resulta difícil saber exactamente qué es lo que piensa y si quiere continuar o no. Él mismo tendrá que definirlo y pronto se sabrá qué pasará con Alajuelense y con él.

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