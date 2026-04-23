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Alajuelense vs. Puntarenas: Hora y canal para ver un partido de tensión

Liga Deportiva Alajuelense recibe a Puntarenas en el cierre de la penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Clausura 2026

Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en una situación crítica, al borde de la eliminación en el Torneo de Clausura 2026 y este jueves 23 de abril recibe a Puntarenas FC, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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