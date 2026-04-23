Alajuelense vs. Puntarenas: Hora y canal para ver un partido de tensión

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en una situación crítica, al borde de la eliminación en el Torneo de Clausura 2026 y este jueves 23 de abril recibe a Puntarenas FC, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Para evitar el desenlace que muchos temen, el margen de maniobra se redujo a pocas opciones. Los rojinegros necesitan adueñarse de los seis puntos que les falta por jugar y deben comenzar esta noche, en el cierre de la penúltima fecha de la fase clasificatoria.

Además, la Liga de Óscar Ramírez está obligada a ganarle en Liberia al equipo de José Saturnino Cardozo y cruzar los dedos para que el descendido Guadalupe se despida de la máxima categoría con los tres puntos frente a Cartaginés.

Esa es la única posibilidad que tiene Alajuelense, en el entendido de que derrote esta noche al Puerto en el Morera Soto, porque un paso en falso, ya sea un empate o una derrota, dejaría eliminado al campeón nacional hoy mismo.

Mientras que Puntarenas llega a la Catedral sin opción de nada, luego de un torneo irregular, en el que no tuvo el protagonismo de otras veces.

Liga Deportiva Alajuelense tiene un panorama muy complicado para aspirar a la clasificación. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Dónde se puede ver el partido Alajuelense vs. Puntarenas? Copiado!

El partido entre Alajuelense y Puntarenas será transmitido por FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido entre rojinegros y naranjas en su emisora de preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Óscar Ramírez tiene un dilema por resolver Copiado!

Las lesiones han acompañado a Alajuelense desde el principio y hasta el final, en lo que va de 2026.

Para este momento, el entrenador rojinegro tiene que ingeniárselas para reacomodar su defensa, en vista de que Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos sufrieron una lesión grave y Alexis Gamboa apenas está de regreso, luego de superar una dolencia muscular.

Alajuelense anuncia el partido contra Puntarenas Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🔜 | Jornada 17 🆚 Puntarenas FC

🗓️ | Jueves 23 de abril, 8:00pm

🏟️ | Estadio Alejandro Morera Soto

📺 | FUTV

🎟️ | https://t.co/QL2F6JoQBi



➡️ BYD#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/7GBAyXCriH — Alajuelense (@ldacr) April 23, 2026

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Puntarenas Copiado!

David Gómez al centro, asistido por William Chow y Paul Robles. Cuarto árbitro: Brandon Ortega. VAR: Rigo Prendas. AVAR: Yazid Monge.

Las entradas para el partido Alajuelense vs. Puntarenas Copiado!

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.