Óscar Ramírez quiere ver la versión más rebelde de Alajuelense

Desde que volvió al banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez habla una y otra vez de la rebeldía, de ese sentimiento que quiere despertar en sus jugadores, en comunión y reconciliación con la feligresía rojinegra. Y en sus adentros, siente que lo está consiguiendo.

La final de segunda fase entre la Liga y Saprissa se encuentra empatada 3-3 y el Macho pretende mostrar la versión más rebelde del León, en el partido que se vuelve el más importante de todos. Uno de los dos equipos quedará en el camino la noche de este miércoles.

Evidentemente, la aspiración de Óscar Ramírez es que Alajuelense sea el club que avance para disputar la gran final contra Herediano. Pero de momento, él piensa única y exclusivamente en lo que pasará este miércoles 21 de mayo, desde las 8 p. m. en la Catedral. Y está listo para todo, incluso para la ruleta rusa.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Saprissa: ‘La Nación’ rifará entradas para ir a la final en el Morera Soto

Porque si esto no se resuelve en 90 minutos más reposición, habría tiempos extra, y hasta existe posibilidad de penales. El Macho lo contempla todo.

- ¿Qué significa estar a las puertas de clasificar a una gran final después de tantos años?

- Después de 10 años, pero acá, mirá, ni he pensado en eso... Simplemente lo que estoy yendo es partido a partido. El otro día ir a Saprissa era un compromiso complejo, y que gracias a Dios de alguna manera pudimos cumplirlo. Ahora estamos en nuestra cancha, y este miércoles se verá si pasamos a la gran final y poder disputar el título.

”Pero primero está el partido de este miércoles, que en este momento es el más importante de todos, después ya podemos hablar de otra parte".

Óscar Ramírez se siente listo para el partido más importante a hoy de Liga Deportiva Alajuelense en este Torneo de Clausura 2025. (John Durán /John Durán)

- Los jugadores hablaban de que sin rebeldía y sin amor a la camiseta no hubiesen logrado lo del domingo. ¿Cómo lo ve usted?

- Creo que es un requisito que debe tener para estar aquí en Alajuela, en Alajuela hay muchas situaciones que hay que lidiar con eso y se necesita carácter, se necesita gente que esté dispuesta. Y esa parte tal vez está, pero el tema es cómo la despertamos, cómo la podemos llevar a que se vea en la cancha.

”Creo que cada jugador, cada persona, lo tiene, pero hay maneras de hacerlo. Algunos lo hacen individualmente, pero el tema es hacerlo colectivo y que sea un sentimiento grupal.

”Entonces creo que sobre eso hemos estado trabajando un poco, y creo que hay buen manifiesto de eso. De hecho, el domingo, si no hubiera habido a esa parte, no se logra.

”Vuelvo a repetirlo: el equipo arranca con presión alta, tratando de que Saprissa se equivocara en el manejo del balón, y si ves el segundo tiempo, el equipo arranca igual con la presión alta. Y ante la insistencia y ante el comportamiento del equipo, se fueron dando las situaciones hasta llegar a la parte de darle vuelta al marcador.

”Y tal vez con los cuidados en ese último tramo que en algún momento por ese error no lo supimos capitalizar de mejor manera, pero es fútbol.

”Le llaman amor a la camisa, sí, pero también tiene que haber un amor íntimo de la persona, el quererse, querer llegar a la casa y poder levantar la cabeza, que la familia esté contenta.

”Hay muchos temas de eso para poder despertar esa rebeldía, de no dejarse, hasta el último minuto estar luchando. Creo que ese es un tema que nos toca a nosotros como directores técnicos despertarlo en lo individual y grupalmente".

LEA MÁS: ‘Ruido excesivo’ con el clásico: Así queda la hora de la final Alajuelense vs. Saprissa en el Morera Soto

- Con respecto a la presión de los años de la Liga de no ganar el título, ¿tiene alguna estrategia para poder llamar a la calma a los muchachos para que no aparezcan los famosos fantasmas?

- Con el tiempo de la institución que no logra el título, puede entrar como un tema. Siempre ha habido tiempos de cinco años que se ha dado aquí y si vemos tiempo para atrás, hay espacios de cinco años y que llega un momento en que se rompen.

”Creo que estamos en algo parecido, estamos en un tiempo donde podemos romper esa racha, y más que todo romperla, pero también creo que el convencimiento de los muchachos es importante, en este momento yo los veo muy definidos, muy dispuestos a lo que sea.

”Por ejemplo, si vemos el domingo, fuimos un grupo desde el principio con una presión alta, por un momento lo pudimos aplicar, en otro momento Saprissa tuvo la virtud de salir de ella, y tal vez aquí lo que se debe evaluar y es de corregir para este partido es el balón parado.

”Que de ahí vinieron las dos anotaciones de ellos, y tal vez esos detallitos, pero yo que ya miré el partido, siempre fuimos constantes.

”Es decir, aún así en la adversidad, arrancamos el segundo tiempo y empezamos con salida desde atrás, intentando hacer nuestro fútbol y en ningún momento claudicamos a la idea de lo que teníamos originalmente.

”De hecho, a los 5 minutos de empezado el partido tuvimos una opción clara de un balón que recuperamos y por ahí Alejandro Bran elige rematar y tal vez un pase a Celso Borges nos hubiera dado otra cosa.

LEA MÁS: Hernán Medford le da ‘contragolpe’ a Mariano Torres y también habla de Óscar Ramírez

”El equipo siempre fue a buscar el partido y aún así con la adversidad del 2-0 fuimos a buscar el partido, volvimos a recuperar la credibilidad con el balón y nos metimos al partido poco a poco, hasta que se fueron dando las situaciones que se dieron.

”Cuando un equipo está definido y sabe que tiene que seguir en la misma línea y como lo aplicaron ellos y aún así con la adversidad que tuvimos, entonces para este miércoles veo la misma situación. Si nos toca en algún momento algo, ahí será con la misma disposición, no hay otra, solo es eso".

- ¿Han practicado penales?

- Sí, de hecho ya practicamos ahora en la serie anterior contra Puntarenas, ya tenemos un bosquejo más o menos, ahora vamos a repetir otra serie de penales por si llegáramos a eso y estar pues lo mejor preparado.

”En esto, ver las variantes también al final, si se da esto, cómo lo manejamos y quién escoge los mejores en esto, de acuerdo a los cambios, o lo que se haya dado".

- Usted ha sido enfático en que el aficionado debe entender los momentos del partido, independientemente si domina o no el juego, ¿pero cómo le comunica usted eso a los jugadores, que Saprissa va a tener el dominio del balón en algunos momentos?

- Creo que el trabajo táctico da para entender eso, yo siempre he insistido mucho con ellos, con la idea colectiva táctica del momento en que estemos y saber aplicar. Igual podemos hacer un bloque alto en presión, uno intermedio que llamo yo y donde tenemos que bascular mucho y estar oliendo lo que el rival de alguna manera manifiesta.

”Si hay un comportamiento colectivo ante eso, igual podemos con un bloque bajo para defender alguna situación o que el rival tuvo la virtud de llegarnos ahí cerca de nuestro marco.

”El entendimiento y la comunicación importante para aplicarnos en eso es importante, y de hecho, pues si se sabe que están cerca de nuestro marco hay urgencias y hay cosas que hay que tener muy presentes: las vigilancias defensivas, las coberturas, las preguntas entre ellos, el orientar al rival hacia ciertas zonas.

”Si hay un entendimiento colectivo sobre táctica, igual Saprissa nos puede tener el balón, pero si no nos puede penetrar, y de hecho, también si nosotros la tenemos, en qué momento es prohibido perderla en ciertos sectores donde puede aprovechar Saprissa.

”El jugador es consciente de eso y el tema es salir. No sé si viste que cuando nos meten el primer gol ellos se juntan e interactúan entre ellos. Eso es importantísimo, hay que saber salir de momentos de crisis y en algún momento creo que los jugadores lo supieron aplicar.

”Igual cuando entra Isaac Badilla, ve la respuesta de los grandes que le dan la confianza y lo apoyan. Igual en algún momento cuando Creichel Pérez quiere encarar a Kendall Waston, siente el apoyo de los compañeros grandes.

”La juventud en ese momento implica ir a pelearle a Kendall y hay respaldo y esas cosas. Esos son temas de equipo, de unión del grupo, que son importantísimos".

- El equipo ha ido cambiando algunas posturas, pero sí se repitió un patrón que fue recibir un gol en el tiempo de descuento, que es algo que históricamente ha hecho muy fuerte al rival y todo lo contrario a la Liga. ¿Qué se habla de eso?

- Esto tal vez con más batallas, con más trabajo acumulado, igual veo la situación de que tenemos una defensa intermedia en edad. Son muchachos que todavía les falta esa madurez táctica de preventiva, por decirlo de alguna manera. No lo tenemos en este momento.

”Creo que hablando de la defensa, es un promedio de 26 años los más grandes. Y gente de más experiencia pues nos hubiera ayudado mucho en ese momento. Tal vez un Fernando Sosa en su momento, que advertía todas esas cosas.

”Es un tema de madurez táctica, al igual que la misma práctica de estar pensando en eso y en varias zonas donde realmente el que mete el gol no es el que la desvía, sino son los que quedan alrededor de él. Entonces creo que ahí se cometió un error táctico.

LEA MÁS: Revelan audio del VAR en una de las acciones dudosas de la final Saprissa vs. Alajuelense

”Y hasta ahí hay que entender que por los físicos entre los que estaban ahí, da a entender que era un mano a mano. Pero vuelvo al tema, con gente que advierta ahí antes. Pero ya eso se ocupa varios años de trabajo, de estar pensando en eso, cómo salir de una situación de esas.

”Nos pasó, pero yo siento que tal vez con un poquito más de trabajo no vuelve a pasar, de estar preventivo ante esa situación y entender ese tipo de situaciones, de practicarlas y tener más claro eso.

”Tal vez ahora en este momento me tomó un poco desprevenido en el sentido que el tiempo de trabajo no me dio para eso, y más bien fue un tema de manejo del partido donde me enfoqué un poco más. Pero lo importante es que ahora en este otro no vuelva a pasar".

- ¿Cómo toma ya el hecho de poder contar con un 9, porque Alberto Toril ya está habilitado?

- En alguna manera estamos recuperando gente, y eso es importante para la toma de decisiones. El hecho de tener ya a Alberto Toril es una carta más. Igual el tema de Jonathan Moya, que ya ha venido en una evolución importante y depende de este martes, puede ser que lo tengamos ahí por lo menos en la suplencia. Y ese es otro que se agrega a la lucha, y es importante, tener diversas características en ataque para momentos exclusivos y poder aplicarlos, pues es mejor para uno.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.