Hernán Medford le da ‘contragolpe’ a Mariano Torres y también habla de Óscar Ramírez

Hernán Medford no le encuentra pies ni cabeza a las palabras de Mariano Torres luego del 3-3 entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, en el partido de ida de la final de segunda fase del Torneo de Clausura 2025.

El Pelícano reapareció en el programa Contragolpe de TDMás y cuestionó las palabras del capitán morado sobre las lluvias, el clásico y los “goles de lluvia” de la Liga.

“No puede decir eso, es como quitarle méritos a lo que hizo Alajuela en el segundo tiempo, verdad, que como dijo (Óscar) Ramírez, es una ganancia ahorita de parte de Alajuela, de ver que sí pueden contra Saprissa, en el sentido de que hacen una remontada que hace el tiempo no pasaba en Alajuela”, expresó Hernán Medford.

También afirmó que Óscar Ramírez está relajado y no tiene ningún tipo de presión. Según él, nadie lo va a pensionar, porque si Óscar Ramírez no gana ese campeonato, todavía tiene el otro torneo.

“A él lo invitan casi a entrenar el equipo, sin que él quería. Entonces, es decir, cuando usted veía a (Alexandre) Guimaraes y a (Andrés) Carevic en ese puesto, no sé, se hicieron más viejos de la cuenta”, citó.

Con esas palabras, desató las risas de la periodista Gabriela Jiménez y de Mauricio Montero, quienes lo escuchaban con atención.

Hernán Medford habló sin rodeos sobre la final entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Albert Marín)

“Tal vez uno estando ahí, tal vez no hubiera pasado lo mismo”, aseguró, dando a entender que ambos duraron mucho en el puesto. Y que con el Macho, ahora es distinto en la Liga.

“Yo veo a un Óscar Ramírez relajado, un Óscar Ramírez que no se veía así cuando terminó de entrenar la Selección y cuando terminó con Alajuela. Está tranquilo y eso manda un mensaje a los jugadores, porque no se relaja, emocionalmente está más tranquilo en tanta presión que tiene Alajuela y eso se vio en el partido.

”Entonces eso de la lluvia, del parado del partido que se paró igual como afectó a Saprissa, también afectó a Alajuela. Entonces para mí, eso no es excusa; eso es minimizar lo bueno que hizo Alajuela en el segundo tiempo, porque fue un tiempo para cada quien", afirmó Hernán Medford.

Para él, el clásico del domingo anterior se resume en un primer tiempo muy bueno para Saprissa y un segundo tiempo “buenísimo” para Alajuelense.

Según Medford, ese clásico refleja cosas distintas, porque después de ir perdiendo 2-0, la Liga le dio la vuelta al marcador en un momento por 2-3, silenciando la “Cueva”, y cree que aún con ese 3-3, el equipo del Macho salió fortalecido.

“Es que si usted saca cuentas, hace cuánto no pasa ni en semifinales ni finales esto. A Saprissa hace años no le pasa y eso también emocionalmente ojo, porque eso veo más beneficios en Alajuela a nivel emocional, que en Saprissa, que le hayan igualado el partido en casa, verdad, porque hace años no se ve eso”, destacó Hernán Medford.

