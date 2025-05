Óscar Ramírez: ‘Hay una cruz muy pesada sobre Alajuelense’

Al igual que cualquier manudo de corazón, Óscar Ramírez lo que más quiere es ver a Liga Deportiva Alajuelense campeón de nuevo. Ese es el trasfondo de su decisión de volver, porque el Macho siente que puede ayudar a cambiar el rumbo de la historia.

Hace un tiempo, mientras estaba en esa etapa marcando distancia con el fútbol y disfrutando la vida de otra manera, en una entrevista habló sin ningún tipo de rodeos y afirmó que ser entrenador de Alajuelense era complicado.

En ese momento apuntó que lo difícil está en que la prensa juzga diferente, porque a la Liga se le mide de una manera distinta en relación con otros equipos y que cuando era líder o campeón hasta intentaban bajarle el piso.

Al regresar al fútbol, ¿siente que ha cambiado algo o sigue siendo igual? ¿A la Liga la miden diferente? Para responder eso, el Macho relató que todo lo anterior él veía cómo no se le da el valor al trabajo de sus muchachos.

“Y eso me molestaba en el sentido de que íbamos de líderes o alguna situación y eran comentarios para disminuirnos, para tratar de sostenernos ahí. De hecho, una vez pasó algo en San Carlos y yo les decía a ellos: ‘¿Cómo es posible que vamos de primeros y apenas tenemos uno o dos en la Selección?’ Necesitábamos que ellos se convencieran de que eran buenos jugadores y que pudieran dar más todavía", manifestó.

Pero también tiene muy claro que hay momentos de momentos. Y que el título nacional es más que necesario para Alajuelense.

“En este momento siento yo que hay una cruz muy pesada sobre Alajuelense en el sentido de no lograr un campeonato y de estar constantemente recordándolo y márcandolo, porque es la verdad. No se ha sido campeón y eso hace más difícil y es difícil salir de una racha de esas”, afirmó Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez busca llenar de confianza a los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Añadió que quienes han estado en un camerino de Alajuelense y tener cuatro o cinco años sin salir campeón no es fácil; y que tiene que ser un grupo muy fuerte y cerrar filas.

Hacer un esfuerzo en el momento debido para poder salir de ese bache, y considera que es algo que no se consigue así tan fácil.

“Es un tema de mentalidad de los muchachos que estén ahí adentro, de liderazgo y de varios líderes. El cerrar filas sobre eso y tener la calidad de jugadores también para poder salir de eso y saber llevarlo”, comentó.

También dijo que a través de la historia, en Alajuelense se presenta una peculiaridad y es que por lo general, la Liga hace equipos campeones y en poco tiempo se deshacen.

“Si esa materia prima que logra un campeonato es la que hay que conservar, porque es la que va a retroalimentar a la otra que viene, y así sucesivamente. Desgraciadamente, en los tiempos de nosotros pasó mucho, que el equipo era campeón y a los dos años se deshacía la base y nos daba cierta inestabilidad que era difícil”, destacó.

El Macho recordó que esa situación en esos tiempos se presentó por la necesidad, porque eran temas económicos, o que no se valoraba al jugador que había sido campeón, que fueron parte de la historia que pasó.

“Y siempre va a ser difícil. Alajuelense es muy exigente, de hecho vea el miércoles a la afición, con dos pases que no eran buenos, la gente se molesta. Aparte de que hay que agregarle ese acumulado de años, como les decía a ellos, hay que ser campeón para revertir todo eso. Y esa es la parte en la que vamos a luchar en este corto periodo que tenemos y si no, será en el otro semestre, si Dios lo permite”, aseguró.

Al estar metido de nuevo en el fútbol, los días del Macho volvieron a ser muy diferentes. Eso sí, continúa siendo el mismo detallista de siempre y hasta se ve como más cercano al jugador, apoyando a cada uno de sus muchachos y compartiendo mucho con ellos.

“Sí me cambió la rutina, claro. Tal vez no la dormida y esto, pero sí el tiempo más dedicado al fútbol. De hecho, el estar con los muchachitos ahí en el CAR es diferente. Recargo un poco a los que están a cargo, los técnicos, y yo ahí un poco de asesoría. Ahora sí me toca estar de lleno y estar las 24/7. En esa parte sí hay la diferencia”, contó.

En cuanto a las diferencias del Óscar Ramírez que dirigió en la primera etapa al que está ahora con la Liga en estas semifinales del Torneo de Clausura 2025, el Macho indicó que la vez pasada tenía un acumulado de trabajo que le daba para poder manipular mejores situaciones.

“Esta tal vez no tengo esa solidez y trato de buscarla y hacer pequeños ajustes en lo táctico. Para mí, es una experiencia nueva. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible en este momento y serán los partidos los que digan.

”En aquel momento tenía un trabajo acumulado y había cosas que ya había corroborado, ahora estoy en esa parte de conocimiento, amparándome en Bryan Ruiz, que tiene más de un año de estar con el equipo y vamos a ver", concluyó Óscar Ramírez.

Guillermo Villalobos está recuperado, mientras que Jonathan Moya y Rónald Matarrita ya se reintegraron a las prácticas con sus demás compañeros.

La Liga visitará a Puntarenas FC este domingo 11 de mayo, a las 6 p. m., en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez. El partido definitivo de esta semifinal será el miércoles 14 de mayo, a las 6:45 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

