Óscar Ramírez advierte a sus jugadores lo que no puede pasar de ahora en adelante

Si Liga Deportiva Alajuelense quiere ser campeón en este Torneo de Clausura 2025, debería jugar seis partidos, incluida una gran final contra Herediano.

Óscar Ramírez va paso a paso y se enfoca en el juego de ida de la semifinal contra Puntarenas FC, que será en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez.

¿Tiene el Macho un equipo claro en mente para los duelos que vienen? Para responder eso, el técnico de la Liga detalló que ha visto rendimientos en estos juegos, y que Bryan Ruiz lo ayuda mucho en ese factor de conocimiento.

Dijo que tampoco es tan sencillo como ver una práctica y creer que ya sabe todo de todos. Pero estos duelos han sido una especie de diagnóstico y ya advirtió a sus jugadores lo que no puede pasar de ahora en adelante.

Algo que quedó claro en el pulso contra Liberia, porque según él, era un partido difícil, que tenían que sacarlo sí o sí para asegurar la clasificación.

LEA MÁS: Óscar Ramírez rescata al jugador de Alajuelense que se sentía olvidado

“Hubo un bachecito que fue esos últimos 15 minutos del primer tiempo, que no puede pasar en una semifinal y tenemos que tener el control de eso. Son cositas grupales y en parte individuales. El comportamiento de muchachos, tal vez muy ansiosos en algún momento porque no están saliendo las cosas, entonces se aceleran más y más bien, provocan más situaciones”, explicó Óscar Ramírez.

El Macho confesó que al detectar eso, uno de los consejos que le dio al equipo fue cómo salir de una situación de esas, donde tiene que haber como grupo un momento donde se paren los grandes y hablar fuerte.

“Juntar las líneas para volver a reempezar con lo que se había planeado y volver a darle evolución al balón, pero en una evolución más tranquila, no tan acelerada como estaba dando.

”¿Quién? Creo que Washington Ortega tiene liderazgo, no tenemos a Celso Borges, que es muy importante en un partido como estos, y es parte de lo que trato de despertar, que a veces no, no se trae, eso se fabrica con el trajín y el trajín", señaló.

Insistió en que fue un consejo de una experiencia que les pasó, para ver que no les vuelva a suceder. Y añadió que como es fútbol, no es tan fácil conocerlos.

“En mi paso anterior acá fue un grupo que tuve que ir conociendo a los muchachos, en facetas cómodas de partido, en facetas difíciles, y esa parte solo viviéndolas, y en este momento, si me decís, este grupo que tengo ahora, las vivencias de este miércoles fue una, manejable, pero las que vienen ya son las de verdad”, citó.

LEA MÁS: A Óscar Ramírez no le gustaron para nada los silbidos a Larry Angulo

Otra consulta para Óscar Ramírez fue si ya se puede ver su mano en la parte táctica, o si de cara a lo que viene sigue enfocándose en la parte anímica del jugador.

El Macho dijo que en la parte táctica se han efectuado correcciones, no grandes, sino de detalles, porque reiteró que el equipo tenía una base importante desarrollada con Alexandre Guimaraes.

“Son ciertos detallitos, tal vez va por la manera mía de ser, de ser muy detallista, entonces pues corrigiendo cositas pequeñas, y de hecho nos han pasado en los goles que nos han anotado. Y esa corrección pues ahí, como vuelvo a repetirte, no es grande”, apuntó.

Mientras que sobre lo anímico, Óscar Ramírez aseguró que de alguna manera tiene que llegar a ese sentimiento, a esa rebeldía en cancha, como pasó ante Liberia, porque confesó que uno de sus mensajes al camerino fue que esos silbidos ellos mismos los provocaron. Y que no es nada nuevo.

LEA MÁS: Rashir Parkins y Diego Campos vuelven loco de alegría a Óscar Ramírez con sus goles

“En el 83 yo los viví y en el 84; cuando estuve acá fue la misma cosa, igual en la época de entrenador, pero como les digo yo: ‘Muchachos, es que nosotros los estamos provocando, sepan tranquilizarse, jueguen lo que saben hacer’. El segundo tiempo fue más eficiente, por muchas cosas. Entramos otra vez al partido y lo manejamos”.

Insistió que la parte anímica es importante, con el acumulado que hay atrás y que lo cataloga como una carga con la que hay que saber lidiar.

Óscar Ramírez insiste mucho en el camerino de Liga Deportiva Alajuelense que todos son importantes. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“En este juego tuvimos que aparecer fuerte con ellos, y hacerles sentir que ya lo pasado es pasado, que es hoy. En el segundo tiempo lo manifestaron, más la ayuda de los cambios que vinieron a ser muy revolutivos, y participar gracias a Dios en los dos goles”, subrayó.

Él insiste una y otra vez que quiere esa rebeldía en el grupo para saber revertir esa historia.

“Lo hicieron en este partido y eso pues me da un pasito, por decirlo así, de seguridad que dimos. Y ahora pues esperar lo que viene, que es Puntarenas”, concluyó Óscar Ramírez.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.