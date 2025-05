Óscar Ramírez rescata al jugador de Alajuelense que se sentía olvidado

Rashir Parkins gritó con todo ese gol que abrió la ruta del triunfo para Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra Liberia en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y no era para menos.

No se trató de una anotación cualquiera, porque marcó un claro desahogo y una esperanza para un jugador que no sabía cómo quitarse de encima las sombras de la suplencia.

Antes del juego, el mediocampista de 24 años confesó sentirse frustrado porque este torneo no había sido para él lo que esperaba. Y tiene toda la razón: casi no ha jugado.

La llegada de Óscar Ramírez significó una nueva oportunidad, y de primera entrada, no la dejó ir. La realidad es que más allá de ese tanto en sí, Rashir Parkins aportó, lo mismo que Diego Campos y Joshua Navarro.

Pero en el caso puntual del mediocampista, este torneo había sido un verdadero trago amargo. Su frustración de no sumar minutos, de sentirse relegado, era palpable en el ambiente rojinegro.

“Es un torneo difícil para mí, no era lo que esperaba, después del torneo pasado esperaba poder tener más minutos. Al final esto es fútbol y así es”, manifestó Rashir Parkins.

Sin embargo, el destino, a menudo caprichoso, le tenía reservado un chance para experimentar esas sensaciones dentro de la cancha que él daba por descartadas.

El Macho se le acercó y empezó la tarea de recuperarlo, como ha hecho con otros futbolistas, porque siente que es uno de los futbolistas que tienen mucho que aportar.

“Yo hablo mucho con el jugador, a mí me gusta y me da risa, porque a veces lo veo que se está agarrando los colochillos y le digo: ¿Dónde estás, aquí o en otro lado? Y me dice: No, pues estoy aquí”, contó Óscar Ramírez a manera de anécdota ante una consulta de La Nación.

El estratega profundizó en ese diálogo que sostuvo con Parkins: “Creo que con él, yo le pregunté, ¿por qué no estás así? Ya me dio unos razonamientos ahí, y soy uno de los que me gusta acercarme con el jugador y estar dándole la confianza”.

Ramírez no solo se quedó en las palabras, sino que analizó las características futbolísticas de Parkins, porque realmente le ve muchas condiciones.

También aseguró que para él la parte humana es fundamental y por eso les insiste a sus jugadores que para él, todos son importantes.

“Ellos tienen que entender que son decisiones mías, técnicas y tácticas en su momento, de hecho las variables en muchos momentos, o en algún proceso lo he hecho, de estar preguntando, ¿cómo te sentís acá?

”Te pruebo y todo el asunto, y no es así improvisado por improvisar, sino que simplemente lo pruebo, y con Rashir tengo como expectativas importantes, un perfil zurdo, ese físico que tiene, el manejo del balón", detalló Óscar Ramírez.

Rashir Parkins sintió una mezcla de emociones con el gol que convirtió en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Además, indicó que lo que necesita es cómo él vaya evolucionando en la parte táctica, con ciertas cositas que le ha recomendado.

“En este partido lo hizo muy bien. Por ejemplo, yo siento que él es alegre con el balón, y muchas veces la faceta de juego lo llevan a posiciones que tal vez en ese momento no es la que él, jugando de cinco debería. Se paró de cinco en este partido, distribuyó, apoyó y jugó”, relató.

Contó que en un entrenamiento detectó que se llevaba un poquito el balón y habló con él.

“Si va a jugar de ocho, sí; pero si va a jugar de cinco, es diferente. Entonces, esa diferenciación es importante, aparte de que estoy compartiendo con él.

”Cualquiera podría decir que es que él es así, pero no, suave. Ya hay facetas del juego que tal vez lo llevan a otro, ya es el control que él tiene que tener. En este partido, excelente. Es decir, de lo que hablamos y corregimos un poquito y todo, lo aplicó a la perfección", detalló el Macho.

Lo que le dijo Óscar Ramírez a Rashir Parkins

La paciencia y los consejos se notaron. Y la recompensa llegó en forma de gol. Un tanto que no solo significó tres puntos importantes para la Liga, sino que también representó una explosión de júbilo para Parkins, una liberación de la frustración acumulada.

“El profesor vino, habló conmigo y me dijo que estuviera listo. Yo respeto cualquier decisión de los profesores y yo tengo que aprovechar”, expresó el volante.

Rashir Parkins luchará por tener minutos en las semifinales entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sus palabras tras el partido reflejaban una mezcla de gratitud y compromiso.

“Me dijo que disfrutara, que esto de estar en la Liga es un privilegio, que respetáramos los colores todos y que en cada partido demos todo”, anotó Rashir Parkins.

Ese gol fue celebrado por todos en Alajuelense, hasta con los jugadores que quedaron fuera de lista por dolencias o porque aún no están listos para volver, como Guillermo Villalobos, Joel Campbell y Jonathan Moya.

El defensor Aarón Salazar, con una alegría genuina, destacó el valor de la unidad del grupo, porque este partido previo a las semifinales, fue muy importante para todos en el vestuario de Alajuelense.

“A todos nos alegra mucho. Todos estamos listos, incluidos los que no hemos jugado tanto. A Rashir no le había tocado mucho, entra y le toca hacer le gol. Eso demuestra que todos estamos preparados.

”También entró Joshua Navarro y le hizo la asistencia a Diego Campos, así que demuestra unión, demuestra compañerismo y demuestra buena competencia”, indicó Aarón Salazar.

La historia de Rashir Parkins es un recordatorio de que en el fútbol, como en la vida, las segundas oportunidades existen. Y él mejor que nadie lo sabe.

El jugador de Alajuelense que se sentía olvidado encontró la luz al final del túnel, respondiendo con la mejor arma que tiene un futbolista, el táctico del fútbol, el gol. Y ojo, que no es la primera vez.

