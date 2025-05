A Óscar Ramírez no le gustaron para nada los silbidos a Larry Angulo

Liga Deportiva Alajuelense está en las semifinales del Torneo de Clausura 2025 y algo que le alegra es que puede echar mano de cualquier futbolista, incluido Larry Angulo, el colombiano a quien el liguismo reprobó, pero el Macho elogió, luego del triunfo por 2-0 contra Liberia, con goles de Rashir Parkins y Diego Campos.

- ¿Qué le dice a Larry Angulo, que salió silbado?

- Esto es un tema de manejo. Yo tengo los muchachos que tengo inscritos en Primera División y para mí todos son importantes. La historia, o las vivencias me han demostrado y puedo contar acá la historia de Carlos Mario Hidalgo, un muchacho que fue contratado por el presidente y que el entrenador no lo quería. Ni siquiera había saludo de por medio.

”Y resulta que, por cierto, me lesioné yo y Carlos Mario asumió el rol en el último partido, que fue en el Ricardo Saprissa. Como cuatro veces él quiso renunciar al equipo y el equipo lo sostuvo y fue el que nos dio el campeonato. Entonces, a partir de esas experiencias, uno entiende que todos los jugadores son importantes.

”Ahora se los dije, yo no sé si tengo que meter al portero, a Bayron Mora, de centro delantero, en el último partido o en el momento más importante, y puede ser que me dé la salvación.

”Entonces, las historias me dan para para entender eso. Es un muchacho muy sencillo. Yo he hablado con él. Nos puede colaborar. Creo que la disposición de él es muy buena.

”Igual que la de Rashir Parkins y de Daniel Chacón. Igual que lo que se habla mucho lo de Joshua Navarro y todo. Y para mí en estos momentos todos son importantes. Yo no puedo desechar nada, porque la experiencia de historias me han dicho que cualquiera de ellos pueda ser. Le dije a Larry que lo saco no por los silbidos, te saco porque te veo cansado.

”Él no venía ya con ritmo. Y sí entiendo también lo de la afición, y que no suene a excusa, pero el tema de los pases, en algún momento se volvieron imprecisos. De hecho, por eso fue que se comenzó a meter la gente un poco.

”Pero como les dije yo en el intermedio: ‘Muchachos, si estamos imprecisos, necesitamos controlar, que es pararnos bien, volver al bloquey empezar a hilvanar ahí hasta que ya vayamos otra vez a agarrar más ritmo.

”Pero si seguimos cometiendo errores y hay un momento en el primer tiempo, los últimos 15, creo que se volvió un ida y vuelta, que era innecesario. Creo que estamos jugando muchas cosas, que hay que saber jugar este tipo de partidos.

”Me di cuenta que Cartago quedó fuera; Saprissa la tuvo difícil, Puntarenas la tuvo difícil y ve que hasta ahora en el segundo tiempo que se resolvió y entonces pues muy contento en el caso de Daniel Chacón, en el caso de los cambios que se dieron hoy y que pues al final son los revolutivos que vienen y cambian el partido".

Óscar Ramírez recordó algo que lo marcó en su época de jugador y lo quiso contar a raíz de los silbidos a Larry Angulo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Cómo analiza el rival de turno de ustedes, que es el caso Puntarenas?

- Si algo he notado yo del periodo anterior al de ahora es la evolución que han tenido los entrenadores. Creo que eso es muy importante, César Alpízar se vuelve muy agresivo en el partido, ver el control, ver el manejo, los muchachos bien integrados dentro de lo que él quiere. Hay una evolución muy importante y me estoy encontrando con eso, que los técnicos van en evolución y eso es muy bueno.

”Creo que es importante. Ya tal vez en algún momento me aproveché en el periodo anterior de algunas situaciones, pero creo que ahora en esa parte pues es pareja, digo yo. Aquí tal vez la diferencia son los jugadores, en alguna manera la calidad. Pero en cuanto a táctica de estar cambiando, ojo. Y eso me alegra".

- ¿Cambia en algo que Saprissa se haya metido?

- Lo de Saprissa, pues por la rivalidad tal vez es lo que se habla, pero al final de cuentas, si queremos optar por algo importante, que es el campeonato, y si Saprissa está en el medio, pues tenemos que lidiar con ellos. Y en eso pues tal vez le pone un poco de picante al asunto, al entorno, a ustedes los periodistas.

”Y si nos tocará enfrentarlo, pues nos tocará en el momento que corresponda. Ahora nuestro énfasis en sí completo es con Puntarenas y vamos a tener que analizarlo. Ya tuvimos la dicha de jugar y eso nos da una luz. Y después, no sé si será Herediano o si será Saprissa, pero en este caso, pues respetando lo de Puntarenas, que para mí, ojo. Y me alegra que esté a ese nivel".

- ¿Quiere de vuelta a Kenyel Michel y a Anthony Hernández?

- Creo que es muy prematuro como para estar en eso.

- ¿Qué se verá diferente ahora?

- Caramba, no sé si usted a su trabajo entra y a los 15 o 22 días ya revolucionó o hizo algo. Hasta es una experiencia nueva para mí, el hecho de manejar un grupo con el caminar que tuvo ya con Guima, y ver y hacer ajustes y hacerlos productivos. Creo que no es una etapa tan fácil como tal vez pareciera. Aquí tengo que llegar al corazón de los muchachos, tengo que llegar a la actitud, tengo que llegar a la parte táctica en algunos aspectos que considero yo.

”Y ver de qué manera lidiamos con estos mano a mano, que son muy diferentes. Ya aquí el torneo se terminó, las 22 fechas, y aquí es el mano a mano, ver cómo manejamos una visita y cómo la manejamos acá en casa. Entonces, son partidos muy diferentes.

”Entonces, son momentos también de partidos. Si ustedes consideran que Liberia es un pan comido, porque es contra Alajuelense, no. Esto se ha emparejado mucho, y ver a los muchachos aplicándose en Liberia, y manejando, y complicando.

”En el pase estuvimos imprecisos, y de ahí se vino a desencadenar un poco de inseguridad, y eso pues la gente, es normal que lo silbe. O de alguna manera que tal vez desde ahí la grada lo ven tan fácil, no tienen conocimiento del tema de la cancha.

”Igual, también el jugador tiene su culpa de no saber asegurar eso. Pero si es por ese aspecto, creo que de parte mía entiendo lo que pasó, y ahora pues hacer énfasis en Puntarenas".

