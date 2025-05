Óscar Ramírez: ‘Hasta puede aparecer un chiquillo del CAR’

Óscar Ramírez decía que la cancha del “Lito” Pérez siempre ha sido difícil de manejar, pero ahora que el partido de ida de la semifinal entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense será este domingo a las 7 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser, el pensamiento del Macho probablemente no varíe.

“Hay que agregarle la buena dirección técnica y la parte táctica que la veo interesante. Ya tuvimos la parte de jugar contra ellos y es un equipo completo, difícil, saben defenderse bien, a la contra son complicados y tienen manejo”, manifestó Óscar Ramírez sobre el Puerto.

Su criterio es que el torneo que ha hecho Puntarenas FC no es casual, sino un buen trabajo de César Alpízar.

“Ahí veremos a ver cómo lo manejamos, creo que principalmente el manejo de la cancha y luego el equipo”, citó el Macho.

- Años atrás, usted sacaba en la serie de dos partidos lo que llaman ases bajo la manga, cuando incluyó a Jorge Davis en una final contra Herediano y le dio un gran resultado, incluso anotando un gol en Heredia. ¿Podría haber algún as bajo la manga?

- Caramba, tal vez vuelvo al tiempo. Era un muchacho que tenía una lesión muy seria del tendón de Aquiles, ver su recuperación, ver el trabajo que después realizó y darme los argumentos para pensar en poderlo meter en una situación de una final.

”Ver ese procedimiento me dio la seguridad que sí podía cumplirlo. Es un muchacho que nunca dejó de luchar y siempre demostrando lo que él quería, en los entrenamientos y estar hablando con él. Esas partes muchas veces ayudan a tomar una decisión riesgosa no, sorpresiva puede decirse.

”En este momento tal vez no tengo el espacio y ese conocimiento, pero hay cosas en la vida que son espontáneas. Creo que en eso podría ser que se me ocurra una de esas y sacarla ahí, viendo a algunos muchachos que están ahí que son interesantes. Hasta puede aparecer un chiquillo del CAR, puede ser".

- Hace rato no juega una la semifinal. ¿Qué sentimiento le da regresar a estos partidos de ida y vuelta y cómo se juegan estos partidos según su experiencia?

- No sé, no siento ninguna sensación de momento. Sí, pues tengo que prepararme bien, porque todos sabemos bien que estos partidos son de detalles, son de mucha situación individual. Por ejemplo, la cancha. Hay que saberle llegar. Además, hay que sumar que Puntarenas ha hecho un buen torneo.

”Yo en lo personal, tal vez sí, digo yo que prepararme para esas instancias de manejo. Son momentos de partidos que hay que estar muy atento. Un buen momento, un mal momento, una situación, algo que no está funcionando, dentro de lo planeado y tomar decisiones.

”Eso creo que sí las he vivido, pero en este caso, tal vez me hubiera gustado mejor preparado, en algún sentido, de más tiempo. Pero por eso me he acuerpado un poco con el tema de Bryan Ruiz y el conocimiento. Con estos partidos que he podido dirigir, uno va sintiendo situaciones individuales y ya va teniendo más conocimiento sobre eso".

- ¿Cómo manejará la plantilla en esta serie?

- Creo que son situaciones de grupo que en este caso pues sabemos manejar. Algún jugador en especial y con temas de lesiones, eso pues va a pasar. Es muy difícil llegar siempre con la gente completa, además de que Alajuelense ha tenido un semestre muy pesado.

”De hecho, es mi mensaje hacia ellos, que estén todos preparados porque en cualquier momento puedo ocupar de cualquiera. Y les he hablado individualmente, que yo los necesito a todos puntita de pie, como llamamos nosotros, para cualquier eventualidad que se presente".

Óscar Ramírez tiene bien estudiado a Puntarenas FC y elogia al técnico César Alpízar. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Qué tan importante es el factor experiencia que tiene usted en esta serie de semifinales para lo que se viene?

- Veo el desarrollo de los técnicos muy completo. Ya tienen hasta dos o tres sistemas para manejar, saben manejar su gente. Tal vez en esa parte en algún momento yo me aproveché. Y no es porque los otros compañeros no, sino que tal vez al estar viendo mucho fútbol pues tenía una noción un poquito más adelantada en ese momento.

”Pero creo que eso se ha igualado. El tema de la experiencia también tiene que ver con el manejo del grupo. Manejo del grupo y conocimiento del grupo. En estos momentos tal vez ahí paara esa parte dependo en alguna manera un poco de lo de Bryan, de algunos de los muchachos, porque no los he visto desarrollarse durante varios partidos como para tener ya una noción de su comportamiento.

”Tal vez ahí es la parte que tengo yo y la tengo reforzada con Bryan, pero tal vez es donde estoy un poquito más en deuda. En cuanto al tema de manejo del partido, pues sí, pues a uno sí ya la experiencia le ayuda mucho, pero todo partido siempre es diferente, siempre todo cambia y alguna cosa puede haber que haga la diferencia.

”Tal vez el hecho que me puede ayudar es que ya en un momento lo he aplicado y me ha funcionado. Algunos tal vez están pensándolo, pero tal vez dudan. Tal vez ahí es donde puedo sacar un poco de provecho".

- ¿Cómo ve usted el día a día con los extranjeros, sobre todo con la parte mental?

- ¿Cómo le explico? Lo de los extranjeros es un tema, tal vez en el sentido que yo los estoy conociendo, estoy viendo comportamientos. Tal vez sí puedo echar una mirada a lo pasado, pero yo arranco mi etapa y es la parte de uno como técnico, que uno trata de maximizarlos y ver cualidades. Tal vez a alguno le ven una, uno puede detectar otra. Y el hecho de estar comunicando con ellos y hablando, pues me da un espacio más para mirar.

”Es difícil siempre ser extranjero y que haya un rendimiento mejor que el nacional en estos casos. Pero el tema está en que están ahí y yo tengo que potenciarlos lo más que pueda. No puedo estar desechando o quitar. En este momento yo necesito de todos.

”Por cierto, al portero le dije, yo no sé si te ocupo de centro delantero. Puede darse una situación de esas. Entonces yo no puedo en este momento llegar y desechar. Simplemente tengo que conocer, preguntar, mirarlos. Tratar de potenciar, igual puede ser cambiarlos de posición o ver en algún determinado momento que me cumplan, de acuerdo a las condiciones de ellos, una función específica. Entonces estoy en esa etapa de análisis y mirando y tratar de potenciarlos más".

Alexis Gamboa, Creichel Pérez y Aarón Suárez podrían ver acción este domingo en el partido de ida de la semifinal entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

- ¿Que Saprissa se haya metido le da un condimento especial a estas semifinales?

- Creo que le pone sabor al tema de las semifinales. Siempre sabemos que es un rival que tiene la característica de ser el más ganador en este momento. Y sí, es tradición. Y veremos. Primero yo me ocupo en este momento de Puntarenas, que es lo más importante. Y no sé lo que va a pasar más adelante. Pero si me tocase ya tendría yo...

”De hecho ya me tocó debutar contra ellos en el clásico y tengo mis referencias. Pero en este momento lo prioritario para mí es Puntarenas. Y sí le ponen condimento que a ustedes todos les gusta, que esté eso ahí. Y bueno, ahí vamos a ver qué pasa".

- Ahora en esta serie le toca cerrar en casa. En el camino del título probablemente si llega a la instancia final va a ser al contrario. ¿Cómo analiza esta situación de golpear primero, golpear de visitante, cerrar en casa? Porque creo que ha estado cambiando un poco el comportamiento de ese tipo de series cuando se da golpear de visitante mejor y después cerrar en casa. ¿Cómo lo analiza?

- Es diferente, sí, claro que sí. Pero sí siempre, ya sea local o visitante, el primer partido es muy determinante. Condiciona mucho un planteamiento para un segundo partido. El hecho de si tenés que arriesgar, un poco más conservador, un poco más de manejo. Por ahí entra el tema del comportamiento, digamos, de lo que es la cancha.

”Entonces, yo creo que el primer partido es el que te marca, o por lo menos un alto porcentaje te da para pensar en un segundo. Distintamente de ser local o visitante.

”Ahora en este caso que nos toca ir de visita, pues tener un muy buen manejo. Y si podemos sacar el más positivo, mejor. Y si no llevar la serie a casa, tal vez ya con el mismo apoyo de la afición, siempre es importante.

- ¿identificó alguna zona en la que necesita mejorar o reforzar para el próximo torneo?

- En eso estamos, de análisis. Creo que todos tenemos nuestro librillo. Creo que el trabajo de Guima fue bueno, por acumulación de puntos, creo que es un buen promedio. Y en este caso, al darse la decisión de la Junta Directiva me lo comunican, que quieren que esté ahí.

”Pero como siempre dije yo, hay situaciones que me hicieron tomar la decisión. De hecho, lo hablé con Guima, que yo en ningún momento pretendía nada, pero viendo la situación actual de la institución, creo que puedo ser un puente para lo que es el CAR con el primer equipo. Puedo ayudar a los muchachos.

”Y entonces, con objetivos que tienen, ellos piensan que soy el más indicado. Creo que también en algún momento quedarme ahí sin hacer nada, un poco me dio esa espina de decir, bueno, por lo menos voy a intentar. Y aquí estoy, tratando de hacer lo mejor posible de acuerdo a las circunstancias, aunque es una situación nueva para mí.

”Vamos a ver cómo termina esto, y después empezar con un proceso un poco ya en relación a eso, lo que es el CAR y la primera, para ir acercando a algunos muchachos ahí“.

Bryan Ruiz y Wardy Alfaro son claves para Óscar Ramírez. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

- ¿Cómo espera ese primer partido de visita de la Liga?

- Va a ser un partido muy duro, difícil. Allá en Guanacaste ya tuvimos las sensaciones. Creo que fue un primer tiempo que supimos manejar y llevarlo a buen puerto. Ya con la expulsión sí se nos complicó y también la agresividad que aplicó César Alpízar, en el planteamiento que nos hizo totalmente que casi que defender la ventaja que teníamos ahí en una cancha grande.

”Y después, viendo los partidos que había llevado en algún momento del torneo, pues es un técnico interesante, con su juventud plena y que ha hecho una revolución en lo que es la parte de Puntarenas".

- ¿Siente la presión de que otros técnicos fracasaron en el intento?

- La situación no es la que yo quisiera. Sería la ideal tener un buen manejo, haber estado más tiempo con los muchachos, pues me haría... Ellos, en este caso la Junta Directiva, pues me escoge pensando en esa madurez o en esa parte que he manejado.

”Vamos a ver, es decir, en este momento es aplicar la experiencia, ver los conocimientos. Y es un poco rápida, corta y rápida, vamos a ver. Yo creo que la idea es poderlo llevar al buen puerto que tenemos, o que queremos.

”Va a depender de los partidos, entonces yo te puedo decir que sí, yo pienso en todo. Pero también, como les he repetido, creo que hay un crecimiento importante en los entrenadores, más complicado, muchachos diferentes, entonces quisiera un poco más de tiempo, pero es lo que está, así me la dieron y así tengo que lidiar con eso".

