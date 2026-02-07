Óscar Ramírez da respuestas categóricas sobre volver a la Selección de Costa Rica y el retorno de Hernán Medford a Saprissa

Óscar Ramírez y Hernán Medford trabajaron juntos hace tiempo, pero hoy están al frente de Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, respectivamente.

Óscar “Macho” Ramírez no solo habló del partido que afrontará Liga Deportiva Alajuelense este sábado ante Herediano, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Sentado en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, el timonel del campeón nacional también respondió consultas sobre la Selección de Costa Rica y el regreso de Hernán Medford al Deportivo Saprissa.

Hace unos días, el nuevo director de selecciones nacionales, Rónald González, aseguró que se encuentra elaborando una matriz para la escogencia del nuevo técnico de la Tricolor.

Y cuando en aquella conferencia le plantearon los nombres de Óscar Ramírez, Jeaustin Campos y Alexandre Guimaraes, Rónald González contestó que resultan interesantes, y que perfectamente pueden tener posibilidades.

¿Qué piensa el “Macho”? Su respuesta resultó categórica y sin marcha atrás.

“No, no, para mí eso es un capítulo cerrado. Ya en este momento estoy con el tema de lo que pueda ayudar aquí en Alajuelense para dar un poco de la parte deportiva, aportar y ver después, más adelante. Pero ya el tema de Selección yo ya lo veo como un capítulo cerrado”, afirmó Óscar Ramírez.

En cuanto al retorno de Hernán Medford al banquillo morado, a Óscar Ramírez lo alegra, porque son amigos y se tienen una admiración mutua.

“Creo que le hace bien al fútbol, es un referente nuestro, tanto como jugador como entrenador y cuando estuvimos juntos, pues creo que hicimos un buen cuerpo técnico y se lograron cosas importantes”, subrayó Óscar Ramírez, en alusión a aquel momento en el que fue asistente de Medford en la “S”.

Pronto se reencontrarán, cada uno en su propia trinchera, porque el primer clásico nacional del Torneo de Clausura 2026 será en la jornada 8, el sábado 21 de febrero, en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Ahora pues ya estamos, digamos, cada uno en su función —uno como técnico de Alajuelense y el otro como entrenador de Saprissa—, pero bien, bien; yo siento que Hernán puede ayudar mucho en este caso a Saprissa y al fútbol nacional”, destacó Óscar Ramírez.

