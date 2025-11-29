Óscar ‘Macho’ Ramírez dice sin rodeos quién es su cobrador número uno de penales en Alajuelense

Óscar Ramírez es quien toma la decisión de qué jugador tirará un penal en Liga Deportiva Alajuelense.

¿Qué le pasó a Liga Deportiva Alajuelense en los penales? Esa pregunta posiblemente todavía se la hagan muchos aficionados luego de que el arquero de Xelajú, Rubén Silva, tapó los lanzamientos de Joel Campbell y Celso Borges el miércoles pasado, en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Máxime si se toma en cuenta que la Liga selló su pase a la final de Centroamérica en la tanda de penales contra Olimpia, donde Alexis Gamboa, Rónald Matarrita y Guillermo Villalobos acertaron en sus lanzamientos.

Ronaldo Cisneros se encuentra aliado con el gol, tanto en el campeonato nacional, como en la Copa Centroamericana.

Por eso, al atacante mexicano se le consultó si no le pasó por la mente el miércoles pasado lanzar el segundo penal, en ese instante en el que la misma afición de la Liga pedía a gritos que lo tirara Celso Borges.

Y unos minutos después de que a Joel Campbell se lo desviaron, lo mismo ocurrió con la ejecución del capitán de Alajuelense.

El delantero contó que eso ya está hablado desde antes, y que esta vez, los tiraron jugadores que llevan más tiempo en el plantel, y que al final de cuentas, es Óscar Ramírez quien decide.

“Ahí no había nada que discutir, solamente mi apoyo para esos compañeros”, comentó Ronaldo Cisneros.

Lo que pasó en el partido del miércoles casi nunca ocurre, pero quedaba una duda más, que la despejó el propio técnico rojinegro, Óscar Ramírez: ¿Quién es el primer penalero del equipo?

“Fue circunstancial, si me decís de los penales contra Olimpia, no estaba ninguno de los que tiraron el otro día, pero siempre está el tema de Joel Campbell, él es el número uno, y luego está Celso Borges”, afirmó Óscar Ramírez.

El arquero de Xelajú, Rubén Sivla, le detuvo este penal a Joel Campbell en el partido de ida de la final de Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El entrenador de la Liga repasó varias veces las ejecuciones y ya sacó sus propias conclusiones.

“Viendo esto de los penales es más virtud del muchacho (Rubén Silva). Uno empieza a ver si se había adelantado y se ve donde hay un paso y él tiene el otro pie en la línea. Yo creo que de alguna manera fue virtud, como en la de Celso, de levantar el pie. Es un muchacho muy ágil, al levantar el pie a esa altura.

”Hay mucha virtud del muchacho en cuanto a eso, pero es curioso. Después revisamos la tanda de penales contra Real España y más bien a él lo sustituyen para poner a otro mejor. Son días, yo lo veo así, por ese punto de que no nos quiso salir”, aseguró Óscar Ramírez.

